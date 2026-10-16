Казахстанский боксёр получил бой с «Гадюкой» в Болгарии

Казахстанский боксёр полусреднего веса Даулет Даукенов (18-2, 8 КО) определился с датой следующего боя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

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Он выйдет на ринг 8 ноября в болгарском городе Плевен. Соперником Даукенова станет местный 30-летний боец Йосиф Панов (28-4, 14 КО) по прозвищу «Гадюка». Поединок рассчитан на десять раундов.

Свой предыдущий бой Даулет Даукенов провёл 18 апреля в Праге (Чехия), в нём он единогласным решением судей победил словака Лукаша Пасторека (4-4, 1 КО).

Йосиф Панов боксировал в том же месяце в родном городе — нокаутировал в первом раунде венесуэльца Хоникера Товара (24-9-1, 19 КО).