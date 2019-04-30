Казахстанский боксер стал чемпионом Азии в Бангкоке

В Таиланде завершился чемпионат Азии по боксу среди мужчин и женщин, где чемпионом в весовой категории до 81 кг стал спортсмен Центрального спортивного клуба армии - мастер спорта международного класса Б. Нурмагамбет, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
В финальном бою армеец встретился с Джоном Нобелем Марвином из Филиппин. Поединок выдался конкурентным. Однако в течение боя явно прослеживалось преимущество казахстанца. По итогам судьи вынесли единогласное решение – победу завоевал спортсмен ЦСКА.
«Я горжусь тем, что защищаю честь Вооруженных сил, у нас созданы все условия для занятия спортом и достижения результатов. Данный чемпионат Азии был дебютным для меня, теперь моя главная цель – стать чемпионом мира по боксу. Для того, чтобы победить на чемпионате мира, я буду стараться принимать участие во всех крупных соревнованиях», - поделился спортсмен.
Участниками турнира в текущем году стали представители 39 стран мира. Помимо Б. Нурмагамбета Вооруженные силы в соревнованиях представляли победители и призеры чемпионатов мира и Азии армейцы А. Музапаров (52 кг), младший сержант К. Ералиев (56 кг), А. Шымбергенов (69 кг) и Р. Волосенко (60 кг).
