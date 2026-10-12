Казахстанский боксер возглавил рейтинг IBF

Султан Заурбек является обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в своем дивизионе

Фото: Султан Заурбек/Instagram

Казахстанец Султан Заурбек (21-0, 13 КО) официально стал первым номером рейтинга Международной боксерской федерации (IBF) во втором полулегком весе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

На первую строчку рейтинга Заурбек поднялся благодаря недавней победе над австралийским боксером Джексоном Инглендом (19-4, 10 КО), у которого он выиграл единогласным решением судей.

Таким образом, теперь Султан Заурбек является обязательным претендентом на титул чемпиона мира IBF в своем дивизионе. На данный момент поясом владеет мексиканец Эмануэль Наваррете (40-2-1, 33 КО). Ему же принадлежит титул чемпиона мира по версии WBO.

