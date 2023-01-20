Казахстанский боксер вышел в полуфинал молодежного чемпионата Азии

Фото: olympic.kz

Казахстанский боксер Талгат Сырымбетов, выступающий в весовой категории до 60 килограммов, вышел в полуфинал молодежного чемпионата Азии до 22 лет в Бангкоке (Таиланд), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

В четвертьфинале он победил Абубакра Муродзода из Таджикистана, при этом Сырымбетов в третьем раунде побывал в нокдауне, что, впрочем, не помешало ему гарантировать себе, как минимум, бронзовую награду турнира.

Также сегодня, 20 января, свои поединки выиграли Махмуд Сабырхан (до 57 килограммов), Нурсултан Алтынбек (до 54 килограммов), Санжар Ташкенбай (до 48 килограммов). А вот Даниял Сабит (до 51 килограмма) уступил местному боксеру Саенгфету Танарату.

Полуфиналы пройдут 22 и 23 января, финалы - 25 и 26 января.