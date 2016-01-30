Казахстанский боксер завоевал титул чемпиона мира

Спорт
В противостоянии с бразильцем Хоакимом Карнейро наш соотечественник Жанкош Тураров отпраздновал победу уже после первого раунда техническим нокаутом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
Казахстанский боксер стал обладателем титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии NBA.
Данная победа стала для Турарова 18-й на профессиональном ринге.
Отметим, что Жанкош Тураров дебютировал в профессиональном боксе в 2009 году. Из 18 боев, включая поединок с Хоакимом Карнейро, Тураров ни потерпел ни одного поражения, при этом одержав 13 побед нокаутом.
Казахстанский боксер стал обладателем титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии NBA.
Данная победа стала для Турарова 18-й на профессиональном ринге.
Отметим, что Жанкош Тураров дебютировал в профессиональном боксе в 2009 году. Из 18 боев, включая поединок с Хоакимом Карнейро, Тураров ни потерпел ни одного поражения, при этом одержав 13 побед нокаутом.