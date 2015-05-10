Казахстанский борец стал серебряным призером чемпионата Азии

Спорт
Фото с сайта sk-sport.kz
Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал серебряным призером чемпионата Азии в Катаре, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Выступавший в весовой категории до 85 кг Турсынов в финальной схватке встречался с Рустамом Ассакаловым из Узбекистана. В упорной и равной встрече (счет – 4:4) победителем был признан спортсмен из соседнего государства.

В шаге от медали остановился Азамат Думбиров, который выступал в весовой категории до 71 кг. Пройдя через утешительную схватку в поединок за "бронзу", казахстанец проиграл китайскому борцу Ри Дон Жангу – 2:5.

Добавим, ранее "золото" континентального турнира выиграл борец вольного стиля Даулет Ниязбеков (до 61 кг). Пять медалей добыли наши девушки в женской борьбе: "серебро"досталось Эльмире Сыздыковой (до 69 кг), а Татьяна Аманжол-Бакатюк (до 48 кг), Айым Абдилдина (до 58 кг), Жулдуз Эшимова (до 53 кг) и Екатерина Ларионова (до 63 кг) стали бронзовыми призерами первенства.

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