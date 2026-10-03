Казахстанский борец завоевал «бронзу» летних Азиатских игр

Нуркожа Кайпанов в схватке за третье место победил представителя Индии Сагара Джаглана со счетом 5:0

Фото: Нұрғали Жұмағазы

Чемпион мира по вольной борьбе Нуркожа Кайпанов завоевал бронзовую медаль XX летних Азиатских игр, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Казахстанский спортсмен, выступающий в весовой категории до 74 кг, в поединке за третье место встретился с представителем Индии Сагаром Джагланом.

Кайпанов уверенно провел схватку и одержал победу со счетом 5:0, пополнив медальную копилку сборной Казахстана по вольной борьбе еще одной «бронзой».

Позже за бронзовые награды в женской борьбе выступят Шугыла Омирбек в весовой категории до 53 кг и Нилуфар Раимова - до 57 кг.