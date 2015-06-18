Казахстанский бренд в металлургии Статьи 1193 Рысты АЛИБЕКОВА

Это одно из значимых событий горно-металлургического комплекса, в котором принимают участие около 600 делегатов из 18 стран. Организаторами мероприятия выступают Министерство по инвестициям и развитию РК, казахстанская выставочная компания Iteca и ее международный партнер ITE Group Plc (Великобритания).



В 2015 году в Казахстане стартовала вторая пятилетка Программы индустриально-инновационного развития, одним из приоритетных направлений которой является горно-металлургический комплекс.



По итогам 2014 года отрасль обеспечивает 18% валовой добавленной стоимости в экономике страны и 2,9% занятости населения республики. На сегодня перед ГМК стоят задачи по производству продукции высоких переделов, внедрению инновационных, наукоемких технологий.



Правительство реализует "План развития редкометальной отрасли горно-металлургического комплекса РК на 2015–2019 годы", в соответствии с которым осуществляется комплекс мер в сферах законодательно-нормативного обеспечения, совершенствования государственной системы регулирования отрасли, обеспечения минерально-сырьевыми ресурсами, научно-технологического обеспечения, создания и расширения редкометальных производств.



В своей приветственной речи на пленарной сессии АММ 2015, посвященной вопросам привлечения инвестиций в горнопромышленный комплекс республики, первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что в условиях вызовов последнего времени, связанных с ухудшением ситуации на мировых рынках металлов, сокращением экспортных рынков, волатильностью курсов валют, в Казахстане принимаются меры, которые позволят сохранить конкурентоспособность отечественной металлургической продукции. Первый вице-премьер напомнил, что в республике реализована Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы. В результате в горно-металлургической отрасли введены в эксплуатацию 60 новых производств на сумму 2,5 млрд долларов, создано свыше 16 тыс. постоянных рабочих мест. В текущем году планируется запустить еще 6 проектов.



– Для продолжения курса по диверсификации экономики Президентом Казахстана утверждена Государственная программа индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы, в рамках которой черная и цветная металлургия также определены приоритетными направлениями, – сказал Бакытжан Сагинтаев. – Основными задачами программы в части металлургии являются расширение мощностей действующих предприятий, создание новых производств базовых металлов и последующих переделов, повышение производительности труда, обеспечение инфраструктуры инвестиционных проектов, стимулирование спроса на внутреннем рынке и экспорта.



Для решения этих задач постоянно проводится работа по повышению инвестиционной привлекательности. Так, законодательно закреплено внедрение новых стимулов для инвесторов, предусмотрено упрощение механизма и условий заключаемых с инвесторами инвестиционных контрактов, расширение инвестиционных преференций и другие меры.



Благодаря своевременно принятому Правительством плану мероприятий по мерам поддержки промышленных предприятий на 2015 год в стране удалось сохранить и нарастить объемы производства горно-металлургической промышленности. План предусматривает комплекс системных и точечных мер государственной поддержки системообразующих предприятий, которые, в свою очередь, будут поддерживать малые и средние предприятия путем обеспечения сырьем и закупа продукции. В результате по итогам 5 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, увеличена добыча металлических руд на 3,6%, объемы производства в металлургической промышленности выросли на 15,6%.



Первый заместитель Премьер-Министра РК отметил несколько приоритетных направлений развития горно-металлургической промышленности республики в соответствии с реализацией "100 конкретных шагов", обозначенных Главой государства для проведения пяти институциональных реформ в Казахстане. Так, планируется привлечение всемирно известных транснациональных компаний в отрасль, развитие казахстанских брендов в металлургии. Кроме того, планируется начать процесс внедрения международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых. В горнорудной отрасли также будет осуществлен переход на упрощенный метод предоставления права недропользования, основанный на модели западной Австралии.



– Для реализации данных направлений начата разработка Горного кодекса, – заключил Б. Сагинтаев, отметив, что Казахстан готовится к проведению Всемирного горного конгресса в Астане в 2018 году, на котором будут продемонстрированы результаты реализации всех этих задач.



О большом потенциале Афганистана в горнодобывающей отрасли рассказал участникам конгресса министр шахт и горной промышленности этой страны Дауд Шах Саба. По его словам, Афганистан обладает большими запасами меди. Есть залежи цинка, свинца, молибдена, золота, четыре года назад был обнаружен литий. Сейчас ведется разработка этих месторождений. Нефть была найдена в 30-е годы прошлого века.

Первое бурение провели шведские инженеры в 1959 году, и с тех пор не проводились серьезные работы, хотя страна имеет значительный потенциал по нефти и газу.



– Мы заинтересованы развивать и другие месторождения, – подчеркнул афганский министр. – Правительство приглашает партнеров для проведения всех инициатив – от производства до генерирования электричества.



Конечно, Правительство этой страны полностью осознает, насколько важны для любой компании вопросы обеспечения безопасности. Как заверил спикер, ни один проект здесь не будет предложен к реализации, пока не будет удостоверено, что предоставлена должная безопасность. Министр призвал к инвестированию в Афганистан, который, по его словам, является одной из открытых, либеральных в плане инвестиционного режима стран.



В свою очередь председатель правления KAZ Minerals Plc Олег Новачук подробно остановился на реализации двух крупнейших проектов по освоению месторождений Бозшаколь и Актогай. Годовая мощность рудника Бозшаколь – порядка 100 тысяч тонн меди в катодном эквиваленте. В реализацию проекта инвестировано 2,2 млрд долларов. А строительство первой фазы рудника Актогай планируется завершить в конце 2015 года, и основное производство сульфидных концентратов будет запущено в 2017 году.



– На Бозшаколе планируем производить около 30 млн тонн руды в год, а в Актогае – около 25 млн. Мы приобрели право недропользования еще на один серьезный проект, который по масштабам сопоставим с предыдущими, – это Коксай. На сегодня проводим геологоразведочные работы, металлургические тесты для того, чтобы определить минералогию руд и выбрать технологию, – сообщил руководитель компании KAZ Minerals Plc.



Вице-президент Корейской национальной корпорации Korea Resources Corporation KOPEC Шин Ки Хым выразил готовность возглавляемой им компании внести вклад в индустриализацию Казахстана через формирование международной конкурентоспособной модели бизнеса, которая является средством глобального сотрудничества между компанией KOPEC и ее партнерами.



– Наша модель является идеальной для экономического сотрудничества между обеими странами, – подчеркнул он. – У Кореи есть технические экспертные знания, поэтому мы можем стать идеальным партнером для того, чтобы помочь Казахстану воплотить мечту об индустриализации. В этом процессе KOPEC может поделиться историей успеха об индустриализации Кореи и пригласить ведущие частные корейские компании в соответствующие секторы. Корея готова стать не просто бизнес-партнером, но и истинным другом, который передает опыт и культуру, основанную на взаимном доверии и понимании.



…В рамках главной темы Конгресса AMM 2015 "Промышленная политика ГМК: инвестиции, модернизация, производство" обсуждались такие актуальные вопросы, как привлечение инвестиций в горно-металлургический сектор, государственная поддержка и программы развития, передовые методы в геологоразведке, энергоэффективность и безопасность на производстве, мировые цены и динамика спроса на металлы, развитие обрабатывающей промышленности для обеспечения устойчивости экономики на фоне ухудшения мировой конъюнктуры сырьевых рынков.



Спикерами конгресса выступили первые руководители национальных компаний, крупных горно-металлургических, сервисных фирм и международных агентств, представители науки и бизнеса из Австралии, Афганистана, Великобритании, Казахстана, Канады, Китая, Кыргызстана, Турции, Франции.



Традиционно в рамках АММ состоялась выставка, представившая около 40 компаний из 9 стран мира. В этом году начал работу новый раздел выставки "Сделано в Казахстане для ГМК", продемонстрировавший продукцию казахстанского производства.



Вчера же в ходе конгресса председатель правления АО "Казгеология" Галым Нуржанов и вице-президент корпорации Korea Resources Corporation Шин Ким Хым подписали меморандум о взаимопонимании по реализации совместных проектов в Восточно-Казахстанской области, выявлению новых месторождений с запасами полиметаллических руд. Как сообщил Г. Нуржанов, с текущего года начнутся геологоразведочные работы и по другому проекту – "Разведка участка полиметаллических руд "Дюсембай" в Карагандинской области».