Казахстанский бронетранспортер "Барыс" испытали в экстремальных условиях

Технологии
В Казахстане на полигоне Спасск в Карагандинской области начались демонстрационные испытания бронетранспортера (БТР) "Барыс" с колесной формулой 8х8 от отечественного предприятия "Казахстан Парамаунт Инжиниринг"в экстремальных зимних природно-климатических условиях, передает Kazpravda.kz.

По информации пресс-службы Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК, программой испытаний предусматривается стрельба из штатного вооружения как в дневное, так и в ночное время.

На бронетранспортер установлена стабилизированная необитаемая башня с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, созданные казахстанским заводом по выпуску оборонной электронно-оптической продукции "КАЕ" совместно с турецкой компанией Aselsan.

Новый бронетранспортер, включающий в себя передовые технологические решения, явился итогом выполненных опытно-конструкторских работ ТОО "Казахстан Парамаунт Инжиниринг" совместно с южноафриканской компанией Paramount Group.

Броневик многофункционален, мобилен и отвечает высоким требованиям баллистической и противоминной защиты. "Барыс" 8х8 впервые был продемонстрирован в ходе IV Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX, также будет выставлен на предстоящей в мае 2018 года KADEX-2018.







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