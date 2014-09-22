Казахстанский дзюдоист Максим Раков завоевал "серебро" на Азиатских играх

На проходящих в южнокорейском Инчхоне Азиатских играх очередную, серебряную, медаль завоевал казахстанский дзюдоист Максим Раков, сообщает специальный корреспондент "Казахстанской правды" Аскар Бейсенбаев.
Чемпион мира 2009 года на пути к финалу в весовой категории до 100 кг одержал досрочные победы над пакистанцем Хуйсейном Шахом и иранцем Джавадом Махджубом. В решающей встрече Максим Раков уступил первому в истории Монголии олимпийскому чемпиону 2008 года и серебряному призеру Всемирных летних игр 2012 года в Лондоне Найдану Тувшинбаяру.
Ранее сообщалось, что казахстанская штангистка Зульфия Чиншанло на турнире в Инчхоне завоевала
серебряную медаль.