Фото: instagram.com/aibek_imashev
Общество
Казахстанский дзюдоист попался на новый прием мошенников

Спортсмен Айбек Имашев попался на удочку мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, проводящих спецоперацию по поимке мошенников. Об этом он рассказал в своем аккаунте Instagram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz

"Мы сейчас все говорим про Новый Казахстан, и аферисты в Новом Казахстане тоже перешли на новый уровень. Сегодня буквально перед командировкой я стал их жертвой. Теперь прошу вас не совершать подобных ошибок и помочь мне поймать этих мошенников", – обратился он к подписчикам.

Айбек Имашев рассказал, что звонок раздался после того, как ему на карту пришла приличная сумма. Средства были предназначены для поездки в командировку.

"Мне сразу позвонил якобы сотрудник Нацбанка и сказал, что со мной свяжутся уполномоченные органы. Далее мне звонят и говорят, что они с уполномоченного органа и просят снять упавшую на карту сумму и переслать на указанный счет. Мужчина, назвавшийся заместителем начальника по следствию департамента полиции города Алматы Рустамом Абдрахмановым, сказал, что я помогу поймать мошенников. Мол, это спецоперация, и чтобы я до ее завершения никому ничего не говорил. Сказал, что если мошенники что-то заподозрят, то не сможем их задержать. Как только я перевел деньги на указанный счет, их телефоны оказались вне зоны доступа. Сейчас я не могу с ними ни связаться, ни пожаловаться куда-то, ни потребовать деньги. Потому что они мне показали документы, оформленные как на сотрудника Нацбанка. Мошенники на свободе, и прикрываясь именем национальных государственных органов они осуществляют все задуманное. Неужели наши органы не могут взять под контроль такие случаи? Почему не предотвращают их?" – рассказал Айбек Имашев.

Он опубликовал документы, которые ему прислали якобы из Нацбанка РК.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что с начала года в регионе зарегистрировано 618 фактов мошенничества, в том числе 382 факта интернет-мошенничества. В прошлом году было 392 факта мошенничества, из них 165 – интернет-мошенничества. В этом году по 229 фактам мошенничества приняты решения.

Популярное

Все
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Первым делом – самолеты
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Наша интеллектуальная собственность
Как ухаживают за самым большим флагом Казахстана
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Работа с маленькими людьми – это не сплошное умиление, но и серьезная нагрузка
Служить будем рады!
Референдум в Казахстане: и политика, и экономика
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Металл покоряется умелым
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
О главном – о любви
Это наш Казахстан!
Спорт учебе не помеха
Популярный казахский
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Как повышают зарплаты казахстанцам, рассказал вице-премьер Тугжанов
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Эхо «большого террора»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Торгово-логистический комплекс начали строить на казахстанско-кыргызской границе
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Пять человек насмерть отравились в Павлодарской области
Косшы: статус города и реалии пригорода
Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"

Читайте также

Общество
Установить мировой рекорд с помощью казахстанского флага пы…
Общество
Игрушки для взрослых
Общество
В чем заключается значимость предстоящего референдума для к…
Общество
Как новая инициатива отразится на защите прав детей в Казах…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]