Казахстанский дзюдоист попался на новый прием мошенников

Спортсмен Айбек Имашев попался на удочку мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, проводящих спецоперацию по поимке мошенников. Об этом он рассказал в своем аккаунте Instagram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

"Мы сейчас все говорим про Новый Казахстан, и аферисты в Новом Казахстане тоже перешли на новый уровень. Сегодня буквально перед командировкой я стал их жертвой. Теперь прошу вас не совершать подобных ошибок и помочь мне поймать этих мошенников", – обратился он к подписчикам.

Айбек Имашев рассказал, что звонок раздался после того, как ему на карту пришла приличная сумма. Средства были предназначены для поездки в командировку.

"Мне сразу позвонил якобы сотрудник Нацбанка и сказал, что со мной свяжутся уполномоченные органы. Далее мне звонят и говорят, что они с уполномоченного органа и просят снять упавшую на карту сумму и переслать на указанный счет. Мужчина, назвавшийся заместителем начальника по следствию департамента полиции города Алматы Рустамом Абдрахмановым, сказал, что я помогу поймать мошенников. Мол, это спецоперация, и чтобы я до ее завершения никому ничего не говорил. Сказал, что если мошенники что-то заподозрят, то не сможем их задержать. Как только я перевел деньги на указанный счет, их телефоны оказались вне зоны доступа. Сейчас я не могу с ними ни связаться, ни пожаловаться куда-то, ни потребовать деньги. Потому что они мне показали документы, оформленные как на сотрудника Нацбанка. Мошенники на свободе, и прикрываясь именем национальных государственных органов они осуществляют все задуманное. Неужели наши органы не могут взять под контроль такие случаи? Почему не предотвращают их?" – рассказал Айбек Имашев.

Он опубликовал документы, которые ему прислали якобы из Нацбанка РК.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что с начала года в регионе зарегистрировано 618 фактов мошенничества, в том числе 382 факта интернет-мошенничества. В прошлом году было 392 факта мошенничества, из них 165 – интернет-мошенничества. В этом году по 229 фактам мошенничества приняты решения.