Казахстанский дзюдоист стал серебряным призером ЧМ

Спорт
Фото: fdk.kz
В Баку завершился второй соревновательный день чемпионата мира по дзюдо, на котором казахстанский спортсмен Ерлан Серикжанов завоевал серебро в весовой категории до 66 кг и тем самым принес вторую медаль для сборной, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Федерации дзюдо Казахстана.

Ерлан Серикжанов дошел до финала, уверенно одержав пять побед. В первом поединке выиграл иппоном Артура Карлоса Джуниору из Мозамбика. Во второй схватке он оказался сильнее Баруха Шмаилова из Израиля. Затем, победив Вадима Бунеску из Молдовы, в четвертьфинале одолел монгола Херленга Ганболта и тем самым вышел в полуфинал. В полуфинальном поединке боролся с Талью Фликером, и встреча завершилась победой для Серикжанова.

В финале он уступил действующему чемпиону мира из Японии Абе Хифуми.

Таким образом, расположившись на 3-м месте, Казахстан завершает второй день чемпионата мира по дзюдо.

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