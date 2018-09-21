Казахстанский дзюдоист стал серебряным призером ЧМ

В Баку завершился второй соревновательный день чемпионата мира по дзюдо, на котором казахстанский спортсмен Ерлан Серикжанов завоевал серебро в весовой категории до 66 кг и тем самым принес вторую медаль для сборной, сообщает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт Федерации дзюдо Казахстана.
Ерлан Серикжанов дошел до финала, уверенно одержав пять побед. В первом поединке выиграл иппоном Артура Карлоса Джуниору из Мозамбика. Во второй схватке он оказался сильнее Баруха Шмаилова из Израиля. Затем, победив Вадима Бунеску из Молдовы, в четвертьфинале одолел монгола Херленга Ганболта и тем самым вышел в полуфинал. В полуфинальном поединке боролся с Талью Фликером, и встреча завершилась победой для Серикжанова.
В финале он уступил действующему чемпиону мира из Японии Абе Хифуми.
Таким образом, расположившись на 3-м месте, Казахстан завершает второй день чемпионата мира по дзюдо.
Ерлан Серикжанов дошел до финала, уверенно одержав пять побед. В первом поединке выиграл иппоном Артура Карлоса Джуниору из Мозамбика. Во второй схватке он оказался сильнее Баруха Шмаилова из Израиля. Затем, победив Вадима Бунеску из Молдовы, в четвертьфинале одолел монгола Херленга Ганболта и тем самым вышел в полуфинал. В полуфинальном поединке боролся с Талью Фликером, и встреча завершилась победой для Серикжанова.
В финале он уступил действующему чемпиону мира из Японии Абе Хифуми.
Таким образом, расположившись на 3-м месте, Казахстан завершает второй день чемпионата мира по дзюдо.