Казахстанский дзюдоист выиграл "золото" турнира Большого шлема

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Казахстанец Рустам Ибраев выиграл турнир Большого шлема по дзюдо в Баку, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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В финале весовой категории до 60 килограммов Ибраев встречался с французом Венсаном Лимаром. В упорном поединке казахстанец получил преимущество и удержал его до конца поединка.
В активе Ибраева уже была медаль Большого шлема. Год назад в Токио 24-летний спортсмен стал бронзовым призером.
Напомним, турнир Большого шлема в Баку, который стартовал сегодня, 8 мая, продлится до 10 числа.