Спорт Казахстанский дзюдоист завоевал серебряную медаль Гран-при в Грузии Эльмира Киргеева

Казахстанский дзюдоист Дастан Ыкыбаев завоевал серебряную медаль Гран-при, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию дзюдо Казахстана.



"Дастан Ыкыбаев завоевал серебряную медаль Гран-при в Тбилиси (Грузия). Спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, по итогам жеребьевки пропустил первый круг, на втором одержал победу над российским дзюдоистом Денисом Ярцевым", – говорится в сообщении.



По информации пресс-службы, следующая схватка с Давидом Никогосяном из Армении для казахстанца также оказалась успешной.



На встрече за выход в полуфинал турнира Ыкыбаев оказался сильнее Хусейна Рахимли из Азербайджана.



В полуфинале он одержал верх над хозяином татами Звиадом Капанадзе.



В финале он уступил Рустаму Оруджеву и завоевал серебряную медаль турнира.



Сегодня на татами выйдут Асет Ахметжанов (90 кг), Айбол Айтбек (90 кг), Виктор Демьяненко ( 100 кг), Ержан Шынкеев (свыше 100 кг) и Руслан Абразаков (свыше 100 кг).

