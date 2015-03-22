Спорт
Казахстанский дзюдоист завоевал серебряную медаль Гран-при в Грузии
Эльмира Киргеева
Казахстанский дзюдоист Дастан Ыкыбаев завоевал серебряную медаль Гран-при, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Федерацию дзюдо Казахстана.

"Дастан Ыкыбаев завоевал серебряную медаль Гран-при в Тбилиси (Грузия). Спортсмен, выступающий в весовой категории до 73 кг, по итогам жеребьевки пропустил первый круг, на втором одержал победу над российским дзюдоистом Денисом Ярцевым", – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, следующая схватка с Давидом Никогосяном из Армении для казахстанца также оказалась успешной.

На встрече за выход в полуфинал турнира Ыкыбаев оказался сильнее Хусейна Рахимли из Азербайджана.

В полуфинале он одержал верх над хозяином татами Звиадом Капанадзе.

В финале он уступил Рустаму Оруджеву и завоевал серебряную медаль турнира.

Сегодня на татами выйдут Асет Ахметжанов (90 кг), Айбол Айтбек (90 кг), Виктор Демьяненко ( 100 кг), Ержан Шынкеев (свыше 100 кг) и Руслан Абразаков (свыше 100 кг).

Популярное

Все
Подкралась старость незаметно
Опасные игры
Новая жизнь Второго Павлодара
Нам важно сохранить солдата
Вопрос о продлении учебного года, обсуждаемый казахстанской общественностью, вызывает острые дискуссии
Тяжело ли тебе, первоклассница?
Утекает бензин мимо розницы
Сергей Погосян: Казахстан – моя единственная Родина
Жительница столицы под окнами многоэтажки разбила сад
В советское время имена алашординцев, среди которых был и Мейирман Ермектасов, несправедливо замалчивали
Непокоренный Бурхан-Булак
Огородные феи
Нет повести печальнее на свете…
И прислушаться не к кому...
Нужна ревакцинация
IT-технологии заступают на службу
История столетнего особняка
Навстречу «солнечным» малышам…  и не только
Десерты с любовью
Голод и тетка
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
В суровых степях Центрального Казахстана можно разводить сады
На какую поддержку может рассчитывать женщина с ребенком в Казахстане
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля
В Алматы и Алматинской области установился самый высокий уровень пожарной опасности
"Космический" Алтайский край
Крупный проект по усилению школьного образования в селах Казахстана стартует этой осенью
Возможность изучать казахский язык на основе национальных эпосов дает новая книга
Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали и убили в Жетысуской области
Я тебя породил, я тебя и убью
Утверждены ставки по депозитам в тенге на сентябрь
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 июля
«Поплавок» субсидий: с ориентиром на базовую ставку
Массовый возврат государству неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения продолжается в Казахстане
Не пора ли создавать международное "информационное МАГАТЭ"?
Суицид стал уже чем-то большим, чем личное решение человека
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
Небо по-прежнему остается главной достопримечательностью столицы Великой степи
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Закон Республики Казахстан
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Закон Республики Казахстан
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау

Читайте также

Спорт
Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории
Спорт
"Super Bol!" сыграет с легендами сборной Казахстана
Общество , Спорт , Видеогалерея
Казахстанец стал призером Всемирных игр полицейских и пожар…
Спорт
Пять золотых медалей завоевали казахстанские борцы в Румынии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]