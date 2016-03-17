Свежий выпуск
​Казахстанский экспорт становится более структурированным
Ирина НОС

– Гульжан Маркленовна, поскольку тренд на снижение проявился как в экспортных, так и в импортных операциях, на 32 и 25,9% соответственно, чем бы вы объяснили подобную динамику?

– С 2014 года правительство России активно реализует программы импортозамещения по целому ряду отраслей экономики. Соответственно, в итоге заметно вырос выпуск собственной продукции, которую ранее импортировали, в том числе из Казахстана. Согласно прогнозам министерства промышленности и торговли РФ, в ближайшее время ожидается сокращение импорта промышленных товаров на 40%.

В нашей стране также идет системная работа над обеспечением внутреннего рынка рес­публики за счет роста отечественного производства: в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы реализуются задачи приоритетного развития обрабатывающей промышленности.

Только по итогам прошлого года в Казахстане наблюдается рост производства арматуры на 40% (до 800 тысяч тонн), цемента – на 14% (500 тысяч тонн на строительство дорог), кабельной продукции и прочих товаров, ориентированных на внутренний спрос. Косвенно на снижение объемов взаимной торговли влияет рост производственных тарифов, приводящий к спаду производства. А высокие процентные ставки на банковские кредиты в Казахстане отнюдь не стимулируют предпринимателей к расширению производства. Кроме того, в прошлом году действовал запрет на экспорт лома черных металлов и золотосодержащего сырья.

– Помнится, нерешенная проб­лема с грузовыми тарифами неслабо приращивала цену товара. Сейчас что-то изменилось в этом отношении?

– К сожалению, вопрос о тарифах на транспортировку грузов еще не решен. Например, в 2015 году из-за включения в стои­мость товара тарифов на транспортировку сорвалась поставка химического сырья компании «Казфосфат» российской группе компаний «Нэсфи» в Республике Татарстан. Как видим, высокая стоимость транспортных расходов (до 30%) в цене и дальность расстояний снижают потенциал конкурентоспособности казахстанских экспортных товаров. Однозначной причины тому нет, тем не менее заинтересованные органы как с казахстанской, так и с российской стороны работают над ним.

Также из перечня значимых причин, повлиявших на рост стоимости товаров, не исключить факт девальвации рубля в 2014–2015 годах. Именно та девальвация привела к удорожанию казахстанских товаров по сравнению с российскими аналогами и приросту доли российской продукции на внутреннем рынке Казахстана. Также до сих пор не урегулирован процесс возврата НДС в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС): длительные (до 180 дней) сроки рассмотрения заявлений экспортеров о возмещении НДС становятся барьером для заключения контрактов.

– При наличии всех этих условий отмечается ли структурирование казахстанского экспорта в Россию?

– Да, экспорт становится более структурированным, в нем растет доля обрабатывающего сектора. Согласно данным Комитета по статистике Министерства на­циональной экономики РК, экс­порт в Российскую Федерацию казахстанских продовольственных товаров за весь 2015 год в натуральном выражении составил 10,7 тысячи тонн. По сравнению с 2014 годом (8,7 тысячи тонн) показатель вырос на 22,8%. Высокий рост удельного веса экспорта этих продуктов объясняется введением санкционных ограничений в России на поставки товаров, произведенных в странах Евросоюза, США, Канаде, Австралии и Норвегии.

Но для диверсификации казахстанского экспорта в Россию эти ограничения открывают новые возможности. Так, практика показала, что на российском рынке широко востребована казахстанская продовольственная продукция. Эффективное сотрудничество с Торгпредством способствует тому, что известные казахстанские бренды – «Цесна-Астык», «Сагып», «Бижан», «Кондиз», «Лавра», «Белес», «Алтын дән» и другие – постепенно завоевывают доверие российских потребителей и наращивают спрос с их стороны. На российском рынке уже представлено около 100 казах­станских производителей продовольственных товаров, которые представляют в ассортименте почти 1 500 наименований.

– Скажите, в каких именно регионах страны-соседа становится популярным казахстанское продовольствие?

– Базисом внешнеэкономической деятельности двух государств являются отношения приграничных регионов Казах­стана и России. По официальным данным, на долю такого сотрудничества приходится более 70% товарооборота между нашими государствами. Между тем следует учесть достаточно высокую покупательскую способность и плотную населенность центральных регионов России. В связи с этим Торгпредством при содействии правительства Москвы в последние годы были организованы ярмарки казахстанских продуктов в рамках фестиваля «Московская осень. Москва – столица урожая», где проходят «живые» презентации продукции казахстанских товаропроизводителей практически из всех наших областей. Площадки фестиваля ежегодно посещают свыше пяти миллионов человек.

Основная идея проведения ярмарок – предоставление казахстанским производителям возможности выхода на московский рынок. Чтобы присутствие казахстанских товаропроизводителей на этом рынке стало как минимум долгосрочным, Торгпредство во время ярмарок организует встречи производителей и дистрибьюторов продукции с представителями российских крупных сетей, магазинов шаговой доступности и рынков. Это позволяет наглядно продемонстрировать потенциал казахских производителей и избежать услуг посредников. Что еще более важно, заключить контракты на постоянные поставки в российские торговые объекты. В результате в Москве и Московской области уже успешно действуют десятки торговых точек, где реализуется продукция исключительно казахстанских производителей в широком ассортименте.

Еще одним нашим успешным проектом является открытие совместно с руководством Южно-Казахстанской области торгово-выставочного зала «Южный Казахстан» в московском оптово-розничном продовольственном центре «Фуд-сити», что позволяет обеспечить гарантированный объем поставок казахстанского продовольственного экспорта на рынок российской столицы.

Планируется в течение 2016 года содействовать открытию в московском регионе еще десятка новых торговых объектов под брендом «Продукты из Казахстана» и расширить географию присутствия на другие города России: Санкт-Петербург, Иваново, Кострому и прочие.

Добавлю, что с ростом узна­ваемости казахстанской продукции все больший интерес к ней проявляют федеральные и московские государственные органы. Например, в конце прошлого и начале текущего года мы успешно провели выставки-продажи в Государственной Думе РФ, на неизменной основе проводятся ярмарки в зданиях МИД РФ, Управления делами Президента РФ. С апреля текущего года в разных районах Москвы Торгпредством планируется организация и проведение ежемесячных казахстанских ярмарок: при поддержке правительства Москвы и во взаимодействии с областными акиматами.

– Не секрет, что при продвижении казахстанских товаров на российский рынок зачастую возникают проблемы. Какие?

– В целом создание Единого экономического пространства открывает казахстанским экс­портерам новые возможности. Если же говорить о присутствии казахстанских товаров в крупных федеральных торговых сетях, то надо признать, что процесс вхождения казахстанских производителей в сектор российского ритейла остается сложным. Казахстанские производители должны обеспечить конкурентную цену, гарантированный объем продукции и регулярность поставок. Все крупные торговые сети РФ выставляют жесткие требования компаниям-поставщикам согласно своим стандартам: взимание платы за «вход в сеть» и штрафы за недопоставку, строгие требования к упаковке и документообороту.

Тем не менее сегодня в крупных торговых сетях РФ уже представлены соки от «Райымбек Ботлерс», соль «Аралтуз», национальные напитки компании «Даулет-Бекет» и другие. В ближайшее время при содействии Торгпредства на полках ритейлеров также появится продукция кондитерской фабрики «Баян-Сулу». Прорабатываем возможность поставок продукции ТОО «Концерн «Цесна-Астык», фабрики «Баян-Сулу», ТОО «Ак Орда кэпитэлс» и других казахстанских товаропроизводителей в региональную торговую сеть «Высшая лига» в Московской области и в города «Золотого кольца России».

Как видите, потенциальный рынок большой, надо только действовать. И придерживаться главного для наращивания экспорта продукции – гибкости в условиях поставок и качества, одного из составляющих конкурентоспособности. Слабое место у многих предпринимателей – процесс управления бизнесом. Наши производители-экспортеры должны не только учиться выстраивать новые бизнес-процессы, но и умело пользоваться мерами государственной поддержки, чтобы создавать и продвигать собственные торговые марки и бренды.

К слову, развитие брендов – отдельная большая работа. В производстве товаров важны не только качественное сырье, современное оборудование и квалифицированные кадры. Необходимо применять инструмен­ты маркетинга, выстраивать грамотную стратегию продвижения товара.

Обращаясь к национальным производителям, добавлю: Россия – очень емкий, а главное, понятный для нас рынок. Поэтому в сложившихся условиях важно вовремя занять свободные ниши. Кроме того, гарантированный сбыт – это возможность расширять и модернизировать производственные мощности. В свою очередь Торгпредство будет оказывать максимально возможное содействие казахстанским предпринимателям при выходе на российский рынок.

– Гульжан Маркленовна, поскольку в функции Торгпредства входит привлечение российских инвестиций в Казахстан, приведите примеры деятельности в этом направлении. Появились ли новые планы?

– Казахстан – страна с развитым аграрным и промышленным сектором, сферой торговли. Это важный транспортный узел, обладающий потенциалом крупного торгово-логистического хаба. По этой причине и по ряду других Торгпредство особо стремится привлечь в экономику Казахстана инвестиции и инновационные технологии из России.

В настоящее время мы сотрудничаем практически со всеми отраслевыми деловыми кругами России – ассоциациями и союзами, в том числе и с Торгово-промышленной палатой РФ. Интеграционные процессы в рамках Таможенного союза и ЕАЭС открывают большие возможности и перспективы, укрепляют и развивают торгово-экономические связи с приграничными регионами Российской Федерации, а также развивают межрегиональные связи.

Во взаимодействии с акиматами областей Торгпредством сформирована база казахстанских инвестиционных проектов. Также мы создали свой реестр потенциальных инвесторов, в который вошли российские инвестиционные компании, фонды, банки, предприятия-производители. Это позволяет быстро и эффективно находить партнеров для проектов, представленных казахстанской стороной. Свои предложения мы направили в регионы РФ; распространили их среди представителей российских деловых кругов; в банках, инвестиционных компаниях, среди производителей товаров.

Аналогично предложили рассмотреть перечень приватизационных объектов Казахстана для возможного участия российских инвесторов в Программе приватизации на 2014–2020 годы. Издали информационные буклеты и другие имиджевые материалы об инвестиционной привлекатель­ности и экспортных возможностях Казахстана для распространения среди деловых кругов и компаний РФ.

Кроме того, совместно с посольством РК в РФ системно проводим имиджевые мероприятия в Москве и в регионах России, презентации инвестиционного климата и проектов областей Казахстана, институтов развития, холдингов и частного бизнеса, организуем практические семинары. Так мы внедряем деловой подход с акцентом на привлечение конкретных российских партнеров под конкретные казахстанские инвестиционные проекты.

Так же точечно действуем при продвижении экспорта товаров: конкретных производителей мы увязываем с конкретными российскими торговыми сетями, в зависимости от пожеланий и возможностей казахстанских товаропроизводителей.

Наша задача – создать площадку для диалога между казахстанскими инициаторами инвестиционных проектов и потенциальными российскими партнерами-инвесторами, исполнителями работ, услуг.

Инвестиционные и экспортные мероприятия, проводимые Торгпредством в Москве, традиционно посещают представители более 200 российских компаний. В результате предприниматели России и Казахстана подписывают меморандумы о сотрудничестве, которые могут вырасти в стабильные деловые и взаимовыгодные отношения. Тому пример – проекты, которые реализуются на территории Казахстана: строительство воздухоразделительной установки для ТОО «Казцинк»; запуск степногорского трубного завода «Арыстан», который обеспечивает потребность внутреннего рынка Казахстана в пластиковых трубах для ЖКХ и других объектов. Как видите, это серьезные и масштабные производства. Кроме того, при содействии Торгпредства открыты представительства и филиалы некоторых крупных российских компаний в различных регионах Казахстана.

Что касается планов 2016 года, то с российскими предприятиями и банками мы успешно прорабатываем проекты для привлечения инвестиций в Казахстан. Например, для НПО «Нитрохим Групп», которое производит взрывчатые вещества, детонаторы, аммиачную селитру, будет реализован проект модернизации имеющихся мощностей и строительство новых корпусов. В том же ряду – строи­тельство ТЭЦ в Акмолинской области. Состоялись переговоры с выездом в Алматы о модернизации и переносе производства АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» в индустриальную зону Алматы.

Обсуждается проект локализации выпуска современных катеров широкого спектра применения для нужд казахстанских ведомств и в целях экспорта в страны Каспийского региона на территории СЭЗ «Морпорт Актау». Рассматривается несколько проектов для Кызылординской области. В целом на различных стадиях проработки находится около 20 инвестпроектов на общую сумму более 16 миллиардов долларов.

– Насколько известно, Россия и Казахстан разрабатывают «дорожную карту» инвестиционного сотрудничества, что это будет за документ? Расскажите, пожалуйста, подробнее.

– Такой проект – для углубления инвестиционного сотрудничества в рамках ЕАЭС – готовится совместно с посольством Казахстана в России и Торгово-промышленной палатой РФ. Прорабатывается концепция и формат «Дорожной карты инвестиционного сотрудничества на срок до 2030 года», что предполагает проведение совместных мероприятий инвестиционного и торгового направлений. Так, в январе мы провели инвестиционный диалог с участием предприятий, имеющих конкретные предложения, и потенциальных инвесторов, представителей банков и бизнеса. Состоялись презентации инвестиционных проектов, а также ряд переговоров формата В2В. В проработке еще несколько проектов.

Например, АО «СПК «Тобол» (Костанайская область) и российское публичное акционерное общество «Объединенные машиностроительные заводы» (ПАО «ОМЗ») при финансировании АО «Газпромбанк» заявили о намерениях вести разведку цветных и благородных металлов на участке «Адайкольский»; добычу железных руд на Алешинском месторождении; разведку бокситов Коктальского месторождения (все в Костанайской области). Есть и другие совместные проекты.

Однако в работе с потенциальными инвесторами мы сталкиваемся с определенными трудностями. Зачастую это низкое качество подготовки инициируемых казахстанской стороной проектов, порой отсутствует даже бизнес-план. Среди препятствий также ограниченный доступ к кредитным ресурсам – очень мало банков, которые предоставляют для бизнеса кредитные средства по доступным ставкам, и особенно в тенге. Кстати, и сами инвесторы зачастую обходят вниманием интересные бизнес-разработки, предпочитая проекты с долей участия государства или национальных институтов развития.

Тем не менее работа продолжается. Например, уже в конце апреля мы планируем провести очередную конференцию для продвижения казахстанского экспорта на российский рынок и привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Как отмечено, отдача мероприятий Торгпредства высока, поэтому приглашаем к участию казахстанских производителей и инициаторов проектов. Инвесторы вас ждут!

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