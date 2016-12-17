Статьи Казахстанский феномен Андрей ЛАЗАРЕВ, исполнительный директор ТОО «Казцинк»

Не было стабильности ни в чем. Предприятия стояли, продуктов не было. Кругом отчаяние. И я помню, как сложно было верить в то, что говорил тогда Нурсултан Абишевич. Это сегодня для каждого казахстанца его слова – непререкаемая истина. С трибун, экранов вещали тогда многое. А наш Президент не обещал манны небесной. Он говорил, что будет трудно и нелегко на пути к независимости. И что только вместе мы построим страну. Он говорил правду. Уже тогда это было понятно.



Понятно это и сегодня, ведь всенародная поддержка казахстанцами своего Лидера растет из года в год. И это – тоже казахстанский феномен.



Что такое 25 лет для истории? Буквально песчинка в песочных часах. Веками строится государственность, формируются устои, законы, правила. А здесь – всего 25 лет! Разве это не феномен?



Разве не феномен то, что государство является средоточием гигантских мировых инвестиций, привлеченных под личные гарантии Первого лица? Где такое видано? Инвестиций, которые создали огромный бум развития. Тысячи предприятий, сотни тысяч рабочих мест! И в мировой лихорадке кризисов ни одно государство не смогло предложить плана устойчивости, не говоря уже о развитии. Ни одно, кроме Казахстана.



В стране уже столько молодежи, которая и не может вспомнить Казахстан иным, не независимым. И это – здорово. Сегодня страна не знает тревоги, настороженности, воинственности, склонность к которой у нас была так развита еще в начале девяностых.



Было бы это все возможным, если бы 25 лет назад мы пошли иным путем? Об этом думал постоянно, когда, находясь во Дворце Независимости, среди двух с половиной тысяч участников мероприятия слушал слова Елбасы. Думаю, что нет. Далеко за примерами ведь ходить не нужно.



И даже сегодня, когда, казалось бы, можно по случаю праздника позволить передохнуть и отвлечься, Нурсултан Абишевич не изменил себе и рассказал о том, что ждет Казахстан. По словам Президента, ближайшие 15–20 лет страна будет в числе лидеров по росту экономики.



Между тем, как отметил Елбасы, глобальный кризис никуда не делся, он только нарастает, по­этому слова Нурсултана Абишевича о государственной стратегии развития, думаю, внимательно слушали не только бизнесмены, но и рядовые граждане.



Будут развиваться государственные институты, совершенствоваться, строя свою, уникальную казахстанскую модель управления. По-прежнему одним из самых важных активов республики будут добрососедство и стремление к миру.



Словом, Казахстан развивается. Ему 25 лет. Много сделано. Но еще больше Президент призывает сделать. Вместе. И, уверен, все у нас получится. Вместе с нашим Лидером. Алға, Қазақстан!

