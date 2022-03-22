Казахстанский фигурист не попал на чемпионат мира из-за проблем с оформлением визы

Фигурист из Казахстана Михаил Шайдоров рассказал о том, что не примет участие в чемпионате мира, который сегодня стартовал во французском Монпелье, передает Sports.kz.

«К сожалению, в такой хороший праздник у меня нехорошие новости. Увы, но французское посольство отказало мне в визе. Поэтому участие в чемпионате мира не представляется возможным», — написал Шайдоров в разделе сторис социальной сети.

Шайдоров должен был выступить в одиночном катании.

Стоит отметить, что также от Казахстана заявлена танцевальная пара — Гаухар Наурызова и Бойсангур Датиев.



