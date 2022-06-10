Фото АО "Казахфильм"
Культура
Казахстанский фильм "Акын" признали лучшим в Бразилии

Фильм "Акын" режиссера Дарежана Омирбаева получил приз "Лучший фильм" в секции "Другие взгляды" на международном кинофестивале Olhar de Cinema, прошедшем с 1 по 9 июня в Бразилии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "Казахфильм" им. Ш. Айманова.

Как отмечается, в данной секции фестиваля, где было представлено всего 8 картин из 10 стран, были показаны новинки мирового кинематографа и фильмы, уже прославившиеся на других фестивалях.

"Я очень рад, что фильм "Акын" показали, приняли и поняли так далеко от Казахстана, в далекой Бразилии, на другом конце нашей планеты. Это еще раз доказывает, что если быть очень честным с самим собой, когда делаешь фильмы, и если отдавать все свои силы, то это поймут везде. Я поздравляю всю нашу киногруппу с этим ценным призом. Мы будем ждать новых показов и побед", - сказал Дарежан Омирбаев.

Кроме того, фильм "Акын" будет показан в музее современного искусства "Центр Жоржа Помпиду" в Париже, где пройдут показы
лучших фильмов Берлинского кинофестиваля. Об этом сообщила продюсер картины Юлия Ким.

Программу La Berlinale à Paris составили Арт-директор Берлинале Карло Шатриан и дирекция музея Помпиду. Показы пройдут с 10 по 26 июня.

Казахстанская картина, созданная по заказу Министерства культуры и спорта РК, будет показана 18 июня в 17:00 по местному
времени. Билеты можно приобрести на сайте La Berlinale à Paris.

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