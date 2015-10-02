Казахстанский фильм "Ореховое дерево" участвует в Варшавском кинофестивале

Фильм "Ореховое дерево" режиссера Ерлана Нурмухамбетова участвует в конкурсе новаторского кино Free Spirit Competition ("Свободный дух") XXXI Международного Варшавского кинофестиваля, который пройдет в столице Польши 9 -18 октября, передает Kazpravda.kz
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В основе картины – история обычной семьи, их взаимоотношений. Съемки проходили в южноказахстанском городе Ленгер. Главные роли в картине исполнили актеры местного театра, а также артисты театра "Шаншар".
В конкурсе "Свободный дух" представлено 14 картин, представляющих 12 стран. В состав жюри вошли: венгерский режиссер Бенс Миклаузич, немецкий культурный теоретик Андреас Строл и польский режиссер, сценарист Бодо Кокс.
Всего в конкурсную программу XXXI Международного Варшавского кинофестиваля вошли 90 игровых, 18 документальных, 3 анимационных и 66 короткометражных фильмов из 57 стран мира.
Варшавский международный кинофестиваль – крупнейший кинофестиваль Польши и Восточной Европы. Фестиваль проводится с 1985 года и организован Варшавским кинофондом. Его цель – представлять лучшие мировые фильмы польской и международной аудитории. В 2009 году Международная федерация кинопродюсеров присвоила польскому киносмотру высокую категорию "А", в которую входят 15 ведущих мировых кинофорумов.