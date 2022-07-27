Казахстанский фильм вошел в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля

Художественный фильм известного казахстанского режиссера Адильхана Ержанова «Голиаф» вошел в конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») 79-го Венецианского международного кинофестиваля, который пройдет на острове Лидо с 31 августа по 10 сентября. Об этом сообщил художественный руководитель Венецианской биеннале Альберто Барбера во время онлайн-презентации программы фестиваля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу киностудии «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

Программа Orizzonti Extra демонстрирует главные тенденции в мировом кинематографе и открывает новые имена режиссеров со всего мира. Проекты разных жанров и форматов оценит зрительское жюри, которое присудит приз за лучший фильм. Как сообщили организаторы, фестиваля в этом году в данной секции будут представлены 7 картин.

Сюжет казахстанско-российской картины «Голиаф», снятой отечественными компаниями Short brothers и Changepoint при участии киностудии «Казахфильм» и Cinerental, а также российских All Media (a START Company) и «Форест-Фильм», разворачивается в поселке Каратас, который давно оказался под властью местного авторитета Пошаева, известного своей жестокостью и импульсивностью. Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто осмеливается пойти против него. Такая же участь ждет и семью бедняка Арзу, чья жена заявляет о творящихся в Каратасе преступлениях в полицию.

«В «Голиафе» изучается природа власти и природа подчинения. Идея мести, которая на первый взгляд невозможна, сюжет о противостоянии большого человека и маленького – они витали давно. Я искал их отображения в сюжете, в течение двух лет сценарий переписывался несколько раз. В фильме очень тонкая грань между артом и жанром, есть риск, что этот баланс не воспримут, но есть и надежда, что его как раз и оценят», – говорит режиссер и автор сценария Адильхан Ержанов.

Съемки фильма прошли в пригороде Алматы летом прошлого года. В картине снялись известные казахстанские актеры: Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Альмира Турсын и Еркен Губашев. Также в фильме задействованы российские актеры Дмитрий Чеботарёв и Александра Ревенко.

Стоит отметить, что ранее фильм «Желтая кошка» Адильхана Ержанова был показан в конкурсной программе «Горизонты» 77-го Венецианского кинофестиваля. Картина была отмечена на многих фестивалях наградами в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «За оригинальность сценария» и была выдвинута от Казахстана на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Работы Ержанова неоднократно были представлены и получали признание и на других международных кинофестивалях, включая Канны, Локарно, Роттердам, Брюгге, Стокгольм, Пусан. Он стал первым режиссером из Казахстана, удостоившимся престижной премии Asia Pacific Screen Awards-2019, так называемого азиатского «Оскара» за картину «Черный, черный человек». На Каннском международном кинофестивале демонстрировались две картины Ержанова: «Ласковое безразличие мира» (программа «Особый взгляд») и «Хозяева» («Специальный показ»).