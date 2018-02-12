​Казахстанский футбол определился с лидером

В Астане состоялась внеочередная конференция Казахстанской федерации футбола.
В ее работе приняли участие члены исполнительного комитета и федерации, глава департамента международных отношений Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Ева Паскье и делегаты региональных футбольных федераций, а также представители СМИ. На конференции президент КФФ Сеильда Байшаков официально подал в отставку. Ему было присвоено звание «Почетный деятель Казахстанской федерации футбола».
Члены Профессиональной футбольной лиги Казахстана – представители футбольных клубов, а также региональные федерации футбола – выдвинули на пост президента Казахстанской федерации футбола кандидатуру Адильбека Джаксыбекова. Участники конференции отметили позитивную работу Джаксыбекова на различных государственных постах, а также имеющийся у него положительный опыт управления в качестве президента главного футбольного органа страны.
Делегаты конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Джаксыбекова. Адильбек Рыскельдинович был избран президентом Казахстанской федерации футбола сроком на 4 года.
В ходе визита в Астану представитель УЕФА Ева Паскье вместе с генеральным секретарем Казахстанской федерации футбола Азаматом Айтхожиным посетила Дом футбола и ознакомилась с ходом строительства этого спортивного сооружения.