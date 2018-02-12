​Казахстанский футбол определился с лидером

В Астане состоя­лась внеочередная конференция Казахстанской федерации футбола.

В ее работе приняли участие члены исполнительного комитета и федерации, глава департамента международных отношений Союза европейских футбольных ас­социаций (УЕФА) Ева Паскье и делегаты региональных футбольных федераций, а также представители СМИ. На конференции президент КФФ Сеильда Байшаков официально подал в отставку. Ему было присвоено звание «Почетный ­деятель Казахстанской федерации футбола».

Члены Профессиональной футбольной лиги Казахстана – представители футбольных клубов, а также региональные федерации футбола – выдвинули на пост президента Казахстанской федерации футбола кандидатуру Адильбека Джаксыбекова. Участники конференции отметили позитивную работу Джаксыбекова на различных государственных постах, а также имеющийся у него положительный опыт управления в качестве президента главного футбольного органа страны.

Делегаты конференции единогласно проголосовали за кандидатуру Джаксыбекова. Адильбек Рыскельдинович был избран президентом Казахстанской федерации футбола сроком на 4 года.

В ходе визита в Астану представитель УЕФА Ева Паскье вмес­те с генеральным секретарем Казах­станской федерации футбола ­Азаматом Айтхожиным посетила Дом футбола и ознакомилась с ходом строительства этого спортивного сооружения.