Казахстанский гонщик Шагиров выиграл седьмой этап Africa Eco Race-2016
Казахстанский гонщик Канат Шагиров вместе со своим штурманом Виталием Евтеховым, представляющий команду Mobilex Racing и выступающий на Toyota, стал победителем седьмого этапа ралли-марафона Africa Eco Race-2016, передает Kazpravda.kz со ссылкой на vesti.kz.
"Казахстанский экипаж показал лучшее время, а именно четыре часа 30 минут и 22 секунды, на дистанции седьмого этапа, спецучасток которого включил в себя 413,35 километров и прошел по территории Мавритании. Вторыми с отставанием в почти 18 минут (17:36) финишировали французы Жереми Шуасо и Ян Брюс на багги Optimus MD. А третьими стали россияне Антон Григоров и Роман Елагин за рулем Oscar. Их отставание от победителей этапа составило почти 20 минут (19:32)", – говорится в сообщении.
Благодаря победе на седьмом этапе экипаж Шагирова и Евтехова увеличил свой отрыв в абсолютном зачете (зачет внедорожников и грузовиков) от ближайших преследователей, которым является грузовик команды "КамАЗ-Мастер" под управлением Антона Шибалова, Роберта Аматыча и Алмаза Хисамиева с 20 минут до почти 55 (54:07). Третью строчку в абсолютной таблице занимает французский экипаж в составе Паскаля Томаса и Паскаля Ларужа, выступающий на багги Optimus MD. Их отставание от Шагирова и Евтехова, как в "абсолюте", так и в зачете внедорожников, составляет 55 минут и 12 секунд.
Еще один экипаж команды Mobilex Racing Юрий Сазонов – Алексей Кузьмич, выступающий на Hummer, финишировал с 17-м временем, проиграв своим партнерам по команде 46 минут и 43 секунды. По итогам семи этапов они располагаются на седьмом месте в зачете внедорожников и на девятом – в "абсолюте".
В "серийном" зачете внедорожников T2 победу на седьмом этапе праздновали россиянине Александр Терентьев и Алексей Беркут за рулем Ford. Единственный представитель Казахстана в этой категории экипаж команды Off Road Kazakhstan Марат Абыкаев – Андрей Чипенко приехал на финиш со вторым временем. В зачете Т2 уверенно лидируют россияне, а экипаж Абыкаева располагается на третьей строчке.
25-летняя казахстанская мотогонщица Евгения Нестерова, выступающая за команду Mobilex Racing на Husqvarna, на седьмом этапе стала 22-й, проиграв победителю почти три с половиной часа (3:26:19). В общем зачете семи дней она располагается на 19-й строчке в абсолютной таблице мотоциклов и на 18-й в своей группе.
Сегодня, 6 января, на Africa Eco Race-2016 состоится восьмой этап. Участникам предстоит преодолеть 498 километров по территории Мавритании. В зачет же этапа пойдут 377 километров. Финиш ралли-марафона состоится 10 января в столице Сенегала – Дакаре.
Напомним, что это уже четвертый этап из семи выигранный казахстанскими гонщиками. До этого победу на первом и третьем этапе Africa Eco Race-2016 одержал экипаж Юрия Сазонова и Алексея Кузьмича, а победителями пятого этапа стали Канат Шагиров и Виталий Евтехов.