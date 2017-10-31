Казахстанский и китайский телеканалы создадут совместный телепроект

АО РТРК "QAZAQSTAN" и телеканал "CCTV-7" подписали меморандум о сотрудничестве и совместном создании художественной картины, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Службу центральных коммуникаций.
Как отмечается, это будет первым совместным кинопроектом для двух телеканалов.
Сюжет фильма рассказывает о судьбе Айдара и Парасата, которые закончили Казахскую государственную консерваторию. Фильм делает упор на быт и традиции, музыкальное искусство казахского народа.
"Через историю главных героев мы хотим показать традиционное танцевальное искусство, песни, национальный колорит казахского народа. Фильм будет о любви, настоящей дружбе и простых человеческих ценностях.Через данный кинопроект я хочу передать свое уважение вашей стране. Думаю, что это еще больше укрепит дружественные отношения двух стран, а фильм, надеюсь, получится интересным", – поделился режиссер фильма Жанг Бо.
Стоит отметить, что сам кинорежиссер жил в Синьцзянском округе среди казахов и с детства впитал их культуру и традиции.
Соглашение определит порядок съемочного процесса на территориях двух стран, временного ввоза и вывоза съемочного оборудования и материалов. Также на днях в Астане пройдет кастинг на роль главных героев будущего фильма, уже сейчас поступило более 100 заявок. Совместное производство позволит расширить прокатные возможности будущего фильма на международном рынке и будет способствовать развитию кинопроизводства в сфере телевидения, добавили в СЦК.