Казахстанский клуб объявил о подписании японского легионера

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ФК "Елимай" объявил о подписании японского футболиста Такуи Мацунаги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

О деталях соглашения с 32-летним полузащитником не сообщается.

Известно, что ранее футболист выступал в чемпионатах Эстонии, Литвы, Кыргызстана.

Издание напоминает, что "Елимай" возобновил свое существование после продолжительной паузы и в сезоне 2023 года будет играть в первой лиге.