Казахстанский короткометражный фильм представят на кинофестивале в Казани

Культура
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Жанат Тукпиев
Фото с сайта Brod.kz
Короткометражный фильм "Асан" производства АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова попал в конкурсную программу X Международного молодежного кинофестиваля, который пройдет с 4 по 6 сентября в Казани, сообщает Kazpravda.kz.

Картина "Асан" режиссера Берика Жаханова рассказывает о юноше, едущем на похороны отца, которого он не видел много лет.

"Я рад, что мой фильм попал на этот фестиваль. Надеюсь, дальше будут и другие", – прокомментировал Жаханов.

Фестиваль молодежного кино проводится ежегодно в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино и имеет статус международного фестиваля игровых, документальных и анимационных фильмов.

Учредителем фестиваля является Министерство культуры Республики Татарстан. В оргкомитет традиционно входят Союз кинематографистов Татарстана и Казанский государственный институт культуры.

Напомним, что фильм "Асан" ранее в этом году был показан в рамках программы Short Film Corner 71-го Международного Каннского кинофестиваля, посвященной короткометражным фильмам всего мира.

Также в рамках Казанского международного фестиваля мусульманского кино пройдут внеконкурсные показы полнометражных анимационных фильмов производства АО "Казахфильм" имени Шакена Айманова – "Мұзбалақ" режиссеров Турдыбека Майдана и Тлека Толеугазы и "Күлтегін" режиссера Адая Абельдинова.

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