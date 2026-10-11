Казахстанский опыт восстановления лесов вошел в число 18 лучших мировых практик

Природа

Опыт восстановления тугайных лесов Прибалхашья представили в докладе ФАО «Состояние лесов мира – 2026»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский проект по восстановлению тугайных лесов вошел в число 18 успешных мировых практик, представленных в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Состояние лесов мира – 2026», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК

Международные эксперты отметили работу по восстановлению природных экосистем в дельте реки Или и Южном Прибалхашье. Проект направлен не только на восстановление лесных массивов, но и на сохранение биоразнообразия региона.

Особое внимание специалисты уделяют туранге дереву, характерному для пойменных лесов Центральной Азии. Для сохранения ее генетического разнообразия создается криобанк, рассчитанный на хранение 100 тысяч семян. Также применяются семенные и микроклональные методы размножения растений.

Восстановление тугайных лесов имеет большое значение и для программы возвращения тигра в Казахстан. Эти леса помогают создавать естественную среду обитания диких животных и восстанавливать экологический баланс Или-Балхашского региона.

Работу на протяжении нескольких лет ведет Комитет лесного хозяйства и животного мира при поддержке Всемирного фонда природы (WWF) и Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане. В проекте также участвуют научные организации и местные сообщества.

Включение казахстанского опыта в доклад ФАО стало международным признанием работы по сохранению и восстановлению природных экосистем страны.

#экология #лес #восстановление

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