Казахстанский опыт восстановления лесов вошел в число 18 лучших мировых практик

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Казахстанский проект по восстановлению тугайных лесов вошел в число 18 успешных мировых практик, представленных в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Состояние лесов мира – 2026», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Международные эксперты отметили работу по восстановлению природных экосистем в дельте реки Или и Южном Прибалхашье. Проект направлен не только на восстановление лесных массивов, но и на сохранение биоразнообразия региона.

Особое внимание специалисты уделяют туранге — дереву, характерному для пойменных лесов Центральной Азии. Для сохранения ее генетического разнообразия создается криобанк, рассчитанный на хранение 100 тысяч семян. Также применяются семенные и микроклональные методы размножения растений.

Восстановление тугайных лесов имеет большое значение и для программы возвращения тигра в Казахстан. Эти леса помогают создавать естественную среду обитания диких животных и восстанавливать экологический баланс Или-Балхашского региона.

Работу на протяжении нескольких лет ведет Комитет лесного хозяйства и животного мира при поддержке Всемирного фонда природы (WWF) и Программы развития ООН (ПРООН) в Казахстане. В проекте также участвуют научные организации и местные сообщества.

Включение казахстанского опыта в доклад ФАО стало международным признанием работы по сохранению и восстановлению природных экосистем страны.