Казахстанский паспорт можно оформить за месяц в ОАЭ

Граждане Казахстана, находящиеся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), смогут оформить национальный паспорт в Посольстве РК в Абу-Даби и Генеральном консульстве РК в Дубае за 30 дней. Ранее данная процедура составляла 80 дней, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Министерство иностранных и внутренних дел Казахстана в рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана в пилотном режиме продолжает работу по внедрению электронного документирования казахстанских граждан посредством прикладного программного обеспечения «Регистрационный пункт «Документирование в загранучреждениях Республики Казахстан».

Напомним, что система электронного документирования уже функционирует в дипломатических представительствах Казахстана в Германии (города Берлин, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен, Ганновер), Республике Корея (Сеул), России (Москва), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско), Узбекистан (Ташкент) и Японии (Токио).