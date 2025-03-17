Казахстанский павильон открыт в Термезе

В нем представлена продукция казахстанских производителей, которая сегодня представлена пищевой промышленностью и товарами народного потребления

Фото: пресс-служба МТИ РК

Состоялась рабочая встреча министра торговли и интеграции Республики Казахстан Армана Шаккалиева с министром инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазизом Кудратовым, сообщает Kazpravda.kz

По данным Минторговли, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы реализации проектов Дорожной карты на сумму $7 млрд, развития нормативно-правовой базы создаваемого Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия», а также расширения деятельности совместного предприятия ООО UZKAZTRADE.

В ходе встречи были обсуждены вопросы приграничного взаимодействия, углубления промышленной кооперации и создания новых инструментов поддержки бизнеса двух стран.

Министры подписали программу по увеличению взаимного товарооборота до $10 млрд до 2030 года и утвердили график визитов регионов РК в РУ и регионов РУ в РК в 2025 году, что позволит активизировать межрегиональное сотрудничество и реализацию совместных инвестиционных проектов.

Практическая основа для такого сотрудничества заложена благодаря торжественному открытию казахстанского павильона на территории Международного центра торговли Термез, которое также состоялось в рамках рабочей поездки.

«Сегодняшнее событие – яркий пример укрепления торгово-экономических связей между Казахстаном, Узбекистаном и Афганистаном. Наши страны объединяют не только добрососедские отношения, но и динамично развивающееся сотрудничество в различных сферах», – подчеркнул Арман Шаккалиев.

На торжественной церемонии в числе почетных гостей присутствовали заместитель министра инвестиций и промышленности Узбекистана Хуррам Тешабаев, посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, временный поверенный Республики Казахстан в Афганистане Газиз Акбасов, старший советник по правовым и международным вопросам палаты предпринимателей Афганистана Хаджи Каландар Рахими и другие.

Павильон является одним из элементов зарубежной инфраструктуры продвижения казахстанского несырьевого экспорта, созданной АО «Центр развития торговой политики QazTrade. Он будет служить ключевой площадкой для продвижения казахстанских товаров, расширения рынков сбыта, заключения новых торговых контрактов и укрепления связей между бизнес-сообществами.

В нем представлена продукция казахстанских производителей, которая сегодня представлена пищевой промышленностью и товарами народного потребления. Но теперь, с реализацией Графика визитов глав регионов двух стран, ассортимент казахстанской продукции, предлагаемой узбекским покупателям, будет пополняться.

Создание павильона в Термезе – стратегический шаг, направленный на развитие торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и странами Центральной Азии.

Правительство Казахстана продолжает активно поддерживать бизнес, создавая благоприятные условия для экспорта, упрощения логистики и цифровизации торговли.