Казахстанский пловец Дмитрий Баландин стал трехкратным победителем Азиады

Казахстанский пловец Дмитрий Баландин стал трехкратным победителем Азиатских игр в Инчхоне, передает специальный корреспондент газеты "Казахстанская правда".
Очередную золотую медаль он выиграл на дистанции 50 метров брассом, при этом установив новый рекорд Азиады, который теперь равняется 27,78 секундам.
Ранее 19-летний алматинец стал победителем
соревнований на дистанции 200 метров брассом, установив новый рекорд континента, а также победил в финальном заплыве на дистанции 100 метров.
Второе место у японца Ясухиру Косеки, а третье у Сандипа Сейвала из Индии.
Напомним, что немного ранее очередное "серебро" Игр принесла и тяжелоатлетка Мария Грабовецкая, в весовой категории свыше 75 кг.
"Бронза" у представительницы Таиланда – Читчанок Пульсабсакуль. А "золото" Азиады у китаянки Лулу Чжлу, которая установила два рекорда Игр: в рывке (142 кг) и по сумме двух упраженений (334 кг), а также покорила и мировой рекорд в толчке (192 кг).