Казахстанский проект "Электронные торги по продаже имущества" признан лучшим в мире

Проект Министерства финансов РК "Электронные торги по продаже имущества" признан лучшим в мире, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Конкурс, отметивший в этом году свое 150-летие является ежегодным и проводился в этом году Международным союзом электросвязи (МСЭ) при поддержке ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Программы развития ООН (ПРООН).
Всего на конкурс по 18 категориям было предоставлено 303 проекта из 70 стран мира. В голосовании приняло участие более 100 000 интернет-пользователей (уникальных). Распределение участников конкурса в 2015 году по регионам: Арабские страны (31%); Европа (18%); Азия и океания (16%); Африка (16%); Южная и Северная Америка (12%); СНГ (4%); Интернациональные организации (3%).
От Казахстана было подано на рассмотрение 6 проектов: от АО "Информационный учетный центр" – проект "Электронные торги по продаже имущества" (реализованный на портале реестра государственного имущества gosreestr.kz); от АО "Национальные информационные технологии" информационные системы – проекты "Центр обслуживания населения Министерства по инвестициям и развитию" и "Е-нотариат и ЗАГС Министерства юстиции Республики Казахстан"; от ТОО "Центр электронной коммерции" – проект "Электронные государственные закупки" (реализованные на веб-сайте goszakup.gov.kz); от РГП "Республиканский центр правовой информации" МЮ РК – проект "Информационно-правовая система "Әділет" (реализованный на веб-сайте adilet.zan.kz).
По мнению экспертов, этот конкурс является аналогом кинопремии "Оскар" в сфере IT-технологий и телекоммуникаций, а награды в нем – престижны и признаны во всем мире.
По категории "C6 Enabling Environment" (Благоприятная среда) вместе с казахстанским проектом "Электронные торги по продаже имущества" в конкурсе участвовали проекты 10 стран (в т. ч. Казахстан, Российская Федерация, Польша, Сингапур, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Кувейт, Бенин, Интернациональная организация).
Объявление победителей "Лучшие проекты ВВУИО 2015" состоялось в ходе торжественной церемонии награждения 26 мая 2015 года в Женеве (Швейцария) под девизом "Вместе осуществляя инновации ИКТ, благоприятствующие устойчивому развитию".
В 2013 году проект "Е-лицензирование" Министерства транспорта и коммуникаций и АО "Национальные информационные технологии" получил награду в аналогичном конкурсе в категории "C7: e-business", где участвовало более 280 проектов из 64 стран.