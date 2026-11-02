Казахстанский профессор получила высшее признание британской Advance HE

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это высшая ступень профессионального признания преподавателей, подтверждающая многолетнее лидерство в развитии высшего образования, передает корреспондент Kazpravda.kz

Статус Principal Fellow Дамире Канаевой присвоили 27 октября 2026 года. Международное признание стало результатом ее 15-летней работы в области преподавания биологии, совершенствования образовательных программ и подготовки молодых исследователей.

О своем достижении профессор сообщила на странице в LinkedIn, подчеркнув, что считает эту награду не только личным успехом, но и результатом многолетнего сотрудничества с коллегами и студентами.

Что означает статус Principal Fellow

Advance HE – британская организация, занимающаяся развитием качества преподавания, академического лидерства и образовательной среды в университетах.

Ее международная система профессионального признания Fellowship предусматривает четыре уровня: Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow и Principal Fellow.

Последний является высшей ступенью и присваивается специалистам, которые продемонстрировали устойчивое стратегическое лидерство в сфере преподавания и обучения, а также значительное влияние на образовательную практику коллег.

Для получения статуса недостаточно иметь большой преподавательский стаж. Кандидаты должны представить доказательства своего профессионального вклада, эффективности разработанных подходов и их влияния на развитие высшего образования. Представленные материалы проходят независимую экспертную оценку.

По приведенным в публикации данным, профессиональное признание Advance HE получили более 230 тысяч специалистов из свыше 120 стран. При этом обладателями высшего статуса Principal Fellow стали около 2,5 тысячи человек – примерно 1% от общего числа участников системы Fellowship.

Признание на фоне новых приоритетов Казахстана

Международное признание Дамиры Канаевой совпало с важным для страны политическим событием. 27 октября 2026 года Advance HE присвоила казахстанскому профессору высший статус Principal Fellow, а уже на следующий день, 28 октября, Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

В своем выступлении Глава государства особо подчеркнул значение человеческого капитала, образования и научного потенциала для дальнейшего развития страны.

«Главный двигатель современной эпохи – это знания, наука, инновации. Страны, которые освоят и всецело поставят на службу новые технологии, искусственный интеллект, будут идти в авангарде прогресса. Нашему государству всегда будут нужны сильные ученые, высококлассные инженеры, мудрые учителя и квалифицированные врачи. Я возлагаю большие надежды на патриотичную молодежь, которая поведет нашу нацию вперед», – заявил Президент в своем Послании.

Слова Президента перекликаются с профессиональным путем Дамиры Канаевой, посвятившей 15 лет развитию университетского образования и подготовке молодых исследователей. Ее достижение показывает, что казахстанские специалисты способны получать международное признание не только благодаря научным открытиям, но и благодаря своему вкладу в качество преподавания и формирование нового поколения ученых.

Символично, что два события разделяет всего один день. Пока на государственном уровне обсуждаются задачи развития науки и образования, казахстанские преподаватели уже демонстрируют результаты своей многолетней работы на международной арене.

15 лет работы в образовании и науке

Дамира Канаева работает в Nazarbayev University с 2011 года. За это время она участвовала в развитии биологического образования, внедрении исследовательских подходов в обучение и совершенствовании университетских программ.

В первые годы существования университета Канаева возглавляла Междисциплинарный инструментальный центр, объединявший восемь лабораторий и 53 сотрудников. Она также участвовала в создании лабораторной инфраструктуры для научных исследований и подготовки докторантов.

Научная деятельность профессора связана с разработкой биосенсоров для выявления возбудителей заболеваний и биологических маркеров. Согласно представленным сведениям, ее научные работы получили более 1 100 цитирований. Среди исследовательских достижений также значится патент на разработку в области диагностики туберкулеза.

При этом сама Канаева особое значение придает подготовке нового поколения преподавателей и исследователей.

«За последние 15 лет работы в Nazarbayev University мне посчастливилось внести вклад в развитие биологического образования, создание возможностей для обучения через научные исследования, а также совместно с коллегами работать над совершенствованием учебных программ и повышением академического качества. Больше всего при подготовке заявки я гордилась возможностью рассказать о коллегах, которые когда-то работали рядом со мной в качестве студентов, научных ассистентов или постдокторантов, а сегодня самостоятельно преподают, руководят исследованиями студентов и формируют собственную образовательную практику. Лидерство в образовании никогда не бывает достижением одного человека. Оно развивается благодаря сотрудничеству и возможности поддерживать студентов и молодых ученых, помогая им профессионально расти и находить собственный путь», – поделилась Дамира Канаева.

По словам профессора, международное признание стало для нее дополнительной мотивацией продолжать работу над развитием образовательной среды и поддерживать молодых специалистов.

Дамира Канаева рассчитывает, что ее достижение будет способствовать дальнейшему развитию международного академического сотрудничества.

«Надеюсь, что это признание также внесет свой вклад в дальнейшее взаимодействие Nazarbayev University с международными подходами к преподаванию и обучению, а также в развитие высшего образования Казахстана в целом. Я благодарна всем, кто был частью этого пути, и коллегам, которые делились своим опытом, доверием и поддержкой. Я воспринимаю это достижение как стимул продолжать учиться, вносить свой вклад и помогать создавать новые возможности для других», – отметила профессор.

Получение статуса Principal Fellow подтверждает международное признание вклада Дамиры Канаевой не только в преподавание биологии, но и в развитие академической среды. Ее профессиональный путь показывает, что результат работы университетского преподавателя измеряется не только научными публикациями и исследовательскими достижениями, но и успехами студентов и молодых ученых, которые впоследствии сами становятся наставниками.