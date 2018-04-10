Казахстанский рынок одежды остро нуждается в отечественных производителях – исследование

Рынок одежды ждет казахстанского производителя – в сегменте остро стоит вопрос импортозамещения. Так, легкая промышленность Казахстана удовлетворяет спрос на верхнюю одежду и нижнее белье лишь на 1-2%, передает Energyprom.kz.
За 2 месяца казахстанские легкопромышленники произвели одежды на 4,54 миллиарда тенге – на 15,5% больше, чем годом ранее.
Наибольший объем производства в секторе пришелся на Алматинскую область – 18,1% от РК, 819,7млн тенге – сразу на 51% больше, чем годом ранее.
На втором месте – Карагандинская область, 16,1% от РК, 728 млн тенге – сразу плюс 27,9% за год.
Еще 14,6% выпуска в отрасли пришлось на Алматы – 661,7 млн тенге, сразу на 62,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В то же время в натуральном выражении значительный рост (почти в 5 раз год к году) отмечен только в производстве трикотажных свитеров, джемперов и прочей аналогичной одежды.
По остальным позициям зафиксирован небольшой спад (в пределах 5%), также более значительное сокращение производства отмечено в сегменте выпуска одежды из меха – на 8,5% за год и верхней одежды для девочек – сразу на 19%.
По итогам января 2018 года доля казахстанского производства в сегменте одежды хоть сколько-то значима лишь в сегментах носочно-чулочных изделий (19,3%), и спортивных костюмов (16,9%). Во всех прочих сегментах казахстанские производители перекрыли лишь порядка 1-2% спроса на одежду.
Развитие сектора в РК активно пытается поддержать Европейский банк реконструкции и развития. По утверждению директора офиса ЕБРР в Казахстане Агриса Прейманиса, банк инвестировал 1,2 млн евро в сектор производства одежды и текстиля, а также поддерживает и помогает развитию казахстанского фэшн-рынка – работает с 70 компаниями, связанных с фэшн-индустрией Казахстана. В частности, при поддержке банка казахстанские фэшн-компании участвуют в выставке White Milano. С прошедшей в Милане конце февраля текущего года выставки казахстанские дизайнеры вернулись с уже подписанными контрактами на поставку своих изделий в Россию и Европу. В этом году на Миланской неделе "осень-зима 2018/2019" ряд казахстанских брендов также презентовал свою продукцию.
Кроме того, ЕБРР выдает гранты казахстанским модельерам. Согласно условиям банк оплачивает до 50%, но не больше 10 тысяч евро, от общей стоимости услуг местных консультантов и до 85%, не более 60 тысяч евро, стоимости работы иностранных консультантов.
По итогам марта цены на мужскую одежду в магазинах и торговых точках страны заметнее всего выросли в сегменте нижнего белья. Так, трусы подорожали сразу на 11,2% за год, майки – на 8%. Брюки выросли в цене на 6,6%, костюмы-двойки – на 5,9%, сорочки – на 7,6%.
Женские платья поднялись в цене на 7,2% за год в среднем по РК, девичьи – на 6%.
Заметно выросли в цене сорочки для мальчиков – на 9,3% за год и детские футболки – на 8%. Также сразу на 11,5% год к году подорожали детские колготки.
За 2 месяца казахстанские легкопромышленники произвели одежды на 4,54 миллиарда тенге – на 15,5% больше, чем годом ранее.
Наибольший объем производства в секторе пришелся на Алматинскую область – 18,1% от РК, 819,7млн тенге – сразу на 51% больше, чем годом ранее.
На втором месте – Карагандинская область, 16,1% от РК, 728 млн тенге – сразу плюс 27,9% за год.
Еще 14,6% выпуска в отрасли пришлось на Алматы – 661,7 млн тенге, сразу на 62,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
В то же время в натуральном выражении значительный рост (почти в 5 раз год к году) отмечен только в производстве трикотажных свитеров, джемперов и прочей аналогичной одежды.
По остальным позициям зафиксирован небольшой спад (в пределах 5%), также более значительное сокращение производства отмечено в сегменте выпуска одежды из меха – на 8,5% за год и верхней одежды для девочек – сразу на 19%.
По итогам января 2018 года доля казахстанского производства в сегменте одежды хоть сколько-то значима лишь в сегментах носочно-чулочных изделий (19,3%), и спортивных костюмов (16,9%). Во всех прочих сегментах казахстанские производители перекрыли лишь порядка 1-2% спроса на одежду.
Развитие сектора в РК активно пытается поддержать Европейский банк реконструкции и развития. По утверждению директора офиса ЕБРР в Казахстане Агриса Прейманиса, банк инвестировал 1,2 млн евро в сектор производства одежды и текстиля, а также поддерживает и помогает развитию казахстанского фэшн-рынка – работает с 70 компаниями, связанных с фэшн-индустрией Казахстана. В частности, при поддержке банка казахстанские фэшн-компании участвуют в выставке White Milano. С прошедшей в Милане конце февраля текущего года выставки казахстанские дизайнеры вернулись с уже подписанными контрактами на поставку своих изделий в Россию и Европу. В этом году на Миланской неделе "осень-зима 2018/2019" ряд казахстанских брендов также презентовал свою продукцию.
Кроме того, ЕБРР выдает гранты казахстанским модельерам. Согласно условиям банк оплачивает до 50%, но не больше 10 тысяч евро, от общей стоимости услуг местных консультантов и до 85%, не более 60 тысяч евро, стоимости работы иностранных консультантов.
По итогам марта цены на мужскую одежду в магазинах и торговых точках страны заметнее всего выросли в сегменте нижнего белья. Так, трусы подорожали сразу на 11,2% за год, майки – на 8%. Брюки выросли в цене на 6,6%, костюмы-двойки – на 5,9%, сорочки – на 7,6%.
Женские платья поднялись в цене на 7,2% за год в среднем по РК, девичьи – на 6%.
Заметно выросли в цене сорочки для мальчиков – на 9,3% за год и детские футболки – на 8%. Также сразу на 11,5% год к году подорожали детские колготки.