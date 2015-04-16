Казахстанский сериал о ВОВ выйдет в эфир в начале мая

Документальный сериал "Наша война", снятый при поддержке фонда "Самрук-Қазына", выйдет на экраны казахстанских телезрителей в начале мая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу фонда.Как сообщается, съемочными группами в поисках героев документального цикла были охвачены пять стран и два континента. При съемках сериала был использован необычный прием – "эффект присутствия зрителя в описываемых сценах"."Это достигалось путем использования настоящей военной техники, массовки в военной форме и с оружием тех времен, захватывающей графики. Авторам сериала удалось совместить военные истории 70-летней давности с самой современной технологией создания кино. Так, в картине применяется графический прием совмещения времен, когда ведущий будет переходить из хроники войны в современность. Один кадр – два времени. Прямо в кадре у ведущего будет меняться одежда, он будет пересекать пространство одним шагом, сначала в офисном костюме, потом – в военной гимнастерке", – говорится в сообщении.Зрители смогут увидеть трогательные встречи с выжившими героями Великой Отечественной войны, ветеранами и тружениками тыла, сообщают организаторы.