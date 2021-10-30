Казахстанский спортивный журналист Евгений Гайдамакин скончался от КВИ
Ушел из жизни известный спортивный журналист Евгений Гайдамакин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
"Он был талантливым корреспондентом, способным заострить внимание общественности на проблемах отечественного спорта. Настоящий патриот своей страны. Развивал собственный YouTube-проект, активно освещал казахстанский футбол, популяризировал его. Казахстанская федерация футбола выражает искренние соболезнования родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
"Коронавирус забрал у нас талантливого журналиста, которому еще не было и 40 лет", - написал в Telegram журналист Айдын Кожахмет.
Пару дней назад, 28 октября, Гайдамакин опубликовал в YouTube выпуск с единственной девушкой-бойцом UFC из Казахстана Марией Агаповой.