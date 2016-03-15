Казахстанский спортсмен завоевал путевку на Олимпиаду в велотреке

Один из лидеров национальной сборной Казахстана по велотреку Артем Захаров, выступающий в многоборье трековых гонок омниуме, завоевал путевку на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.
В распространенной информации указывается, что Артем Захаров на протяжении двух последних сезонов демонстрировал высокие результаты на международных стартах, по итогам которых вошел в топ-18 олимпийского рейтинга – он находится на 7-м месте списка. Таким образом, впервые с 2004 года (Олимпиады в Афинах) казахстанские трековики выступят на главных стартах четырехлетия.
Отметим, что на сегодняшний день в копилке Казахстана 50 олимпийских лицензий.
Летние Олимпийские игры пройдут с 5 по 21 августа в Рио-де-Жанейро (Бразилия).