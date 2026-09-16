Казахстанский стартап с технологией для здоровья спортсменов занял второе место в США

Статьи,Технологии
Айман Аманжолова
корреспондент

Казахстанский deep-tech стартап Mirai Tech занял второе место на WT Innovation World Cup USA 2026 – международном конкурсе в сфере wearable technologies, который прошел в Кремниевой долине, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Digital Business

Фото: digitalbusiness.kz

Компания разрабатывает технологию для биомеханического анализа, которая позволяет отслеживать движения спортсменов непосредственно во время тренировок и выявлять потенциальные факторы риска травм.

Как технология помогает спортсменам

Mirai Tech работает над тем, чтобы перенести биомеханический анализ из специализированной лаборатории непосредственно на спортивную площадку. Система позволяет отслеживать изменения в движениях спортсмена в реальных условиях. Такие данные могут использоваться для контроля тренировочной нагрузки и более раннего выявления потенциальных факторов, которые могут быть связаны с риском травм.

Идея стартапа заключается в том, чтобы профессиональные команды и спортсмены могли использовать биомеханические данные не только во время лабораторных исследований, но и в повседневном тренировочном процессе.

Казахстан на конкурсе представлял выпускник NU и Stanford

На конкурсе Mirai Tech представлял Тамирлан Сейдахметов – выпускник первого потока Назарбаев Университета и Stanford University, AI & Data Advisor/Head в Mirai Tech. Ранее он работал на позициях Lead Data в Meta и Apple.

Основатель Mirai Tech, профессор NU Гульнур Калимулдина, отметила, что для команды второе место стало подтверждением возможности вывести казахстанскую научную разработку на международный рынок.

«Для нас это не только награда, но и подтверждение того, что казахстанские научные разработки могут становиться глобальными технологическими продуктами», – сказала она.

По словам Калимулдиной, в развитии проекта большую роль играет экосистема Назарбаев Университета, а также инвесторы, партнеры, менторы и международное сообщество. Она также отметила поддержку NU Impact Foundation, которая помогает стартапу проходить путь от университетской разработки к коммерциализации и выходу на международный рынок.

Стартап вырос из университетской разработки

Mirai Tech начинался как университетская научная разработка, а сейчас развивается как международная sports-tech компания.

Команда стремится сделать биомеханические данные доступными для профессиональных спортивных команд и отдельных спортсменов без необходимости постоянно проводить исследования в лабораторных условиях. Для этого стартап развивает технологию, которая должна работать непосредственно в реальной спортивной среде – на поле или тренировочной площадке.

Какие еще международные результаты получил Mirai Tech

Для стартапа 2026 год стал насыщенным международными проектами и конкурсами. Mirai Tech получил признание в рамках WIPO Global Awards, развивал проект через экосистему StartX в Кремниевой долине и стал победителем Startup World Cup Kazakhstan 2026. Победа в национальном этапе дала компании возможность представить Казахстан на глобальном финале конкурса в Сан-Франциско. Теперь к этому списку добавилось второе место на WT Innovation World Cup USA 2026.

 

#Казахстан #Спорт #США #стартап

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