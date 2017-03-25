Казахстанский театр получил благодарность президента России

Государственный академический русский театр драмы имени Горького Республики Казахстан стал обладателем высокой награды от имени президента Российской Федерации Владимира Путина, вручаемой за сохранение и популяризацию русской культуры, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу театра.
Творческому коллективу награду вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Казахстане Михаил Бочарников.
Также были награждены отдельные работники театра: нагрудного знака "Мәдениет саласының үздігі" удостоились актриса театра Наталья Матвеева, а также помощник режиссера Лейла Абасова; специальным благодарственным письмом Министерства культуры и спорта РК – Людмила Крючкова.
В этот же вечер состоялось празднование Дня театра и творческого юбилея его директора – заслуженного деятеля РК Еркина Касенова. В этом году исполнилось ровно 10 лет, как он возглавил творческий коллектив. Под его руководством театр удостоился статуса "Академический" и получил признание не только в России и странах СНГ, но и в Азии и Европе, отметили в пресс-службе.
В своем выступлении Еркин Касенов поблагодарил всех присутствующих в зале за многолетнюю любовь к театру.
По окончании торжественной части состоялись конкурсы и розыгрыши памятных подарков от театра. Друзей и гостей горьковцев в этот день ожидало множество сюрпризов: так, в холле театра каждый из них мог выпить шампанского и угоститься фирменными театральными конфетами, попробовать кумыс и баурсаки, а также наурыз көже.