Казахстанский театр завоевал престижную награду в Кыргызстане

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Спектакль «Гамлет. Соңғы күндер» Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова стал победителем Международной театральной премии «Эргүү» («Вдохновение») в номинации «Лучший зарубежный спектакль», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Постановка режиссера Дины Жумабай по произведению Уильяма Шекспира получила высокую оценку экспертного жюри, в состав которого вошли более 60 театральных академиков и искусствоведов Кыргызстана. В этом году в премии приняли участие театральные коллективы Казахстана, Азербайджана и России.





Для театра имени Габита Мусрепова это третья подряд победа на международной премии «Эргүү». В 2024 году награды удостоился спектакль «Құлагер» режиссера Фархата Молдагали, в 2025 году — постановка «Ұлпан» режиссера Гульназ Балпеисовой.



Очередное международное признание подтверждает высокий уровень казахстанского театрального искусства и востребованность отечественных постановок на зарубежной сцене.