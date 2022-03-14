Казахстанский теннисист обыграл двукратного Олимпийского чемпиона

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик обыграл двукратного Олимпийского чемпиона и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Бублик одержал победу над британцем Энди Марреем (победитель трёх турниров Большого шлема, экс-первая ракетка мира) со счётом 7:6 (11:9), 6:3.

Игра шла почти 2 часа. За это время Бублик выполнил 11 подач навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов.

В третьем круге казахстанец встретится с победителем пары Джордан Томпсон (Австралия) – Григор Димитров (Болгария).