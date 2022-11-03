Казахстанский терминал построят в иранском порту Бандар-Аббас

Во время рабочего визита заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Казахстана Серика Жумангарина в Исламскую Республику Иран казахстанская делегация посетила порт Бандар-Аббас, расположенный на берегу Персидского залива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Это один из крупнейших перевалочных хабов региона с мощностью 135 млн тонн в год, где перегрузка ведется с ж/д, авто, морского видов транспорта.

После посещения и осмотра основных перевалочных мощностей и терминала хранения порта представители казахстанского бизнеса выразили заинтересованность в создании собственных перевалочных мощностей на берегу Персидского залива.

В свою очередь, иранская сторона согласилась зарезервировать 15 га земли под строительство сухого терминала в порту Бандар-Аббас.

Для проработки этого вопроса будет создана совместная с администрацией порта Бандар-Аббас и представителями казахстанского бизнеса рабочая группа. Ее участники также изучат возможности строительства силосных башен для увеличения объема перевалки казахстанского зерна.