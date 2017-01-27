Казахстанский центр ГЧП вошел в мировой рейтинг

Казахстанский центр государственно-частного партнерства впервые вошел в мировой рейтинг аналитических центров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Рейтинг был представлен 26 января в Вашингтоне. Казахстанский центр ГЧП впервые попал в список в номинации "Лучшие мозговые центры в Центральной Азии" (http://repository.upenn.edu/think_tanks/12/).
Отмечается, что мировой рейтинг аналитических центров мира (The Think Tank Index) представляет собой глобальное исследование, проводимое в несколько этапов, и сопровождается рейтингом ведущих мозговых центров. Рейтинг готовится ежегодно с 2008 года в рамках исследовательской программы "Аналитические центры и гражданское общество" (The Think Tanks and Civil Societies Program) Университета Пенсильвании (University of Pennsylvania).
АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" – ведущий казахстанский аналитический и экспертный центр по развитию ГЧП нового типа. Деятельность сосредоточена на проведении исследований, экспертиз и оценки реализации инвестиционных проектов в сфере ГЧП. Основная миссия – создание условий для партнерства между государством и бизнесом в развитии и объединении их потенциала для реализации проектов ГЧП и увеличения объема частных инвестиций в экономику страны.