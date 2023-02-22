Казахстанский тяжелоатлет Игорь Сон дисквалифицирован за допинг до 2030 года

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На 8 лет дисквалифицирован бронзовый призер олимпийских Игр 2020-го года в Токио (Япония) Игорь Сон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

По информации Национального антидопингового центра Казахстана, Сон был дисквалифицирован до конца марта 2030 года.

Как стало известно, в организме спортсмена нашли метастерон.

На Олимпиаде в Токио казахстанец завоевал "бронзу" в весовой категории до 61 кг, а также "серебро" чемпионата мира 2019 года.

Как отмечают Vesti.kz, это уже не первый допинговый скандал в карьере тяжелоатлета. В 2015 году он также был дисквалифицирован после юношеского чемпионата мира, но смог доказать, что допинг-препараты попали в его организм через биодобавку.

Согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК), если спортсмен был дисквалифицирован за допинговое нарушение и после этого выиграл медаль на Олимпийских играх, то его медаль должна быть аннулирована.

В случае с Соном, который был дисквалифицирован до 2030 года, его медаль на Олимпийских играх-2020 должна быть аннулирована, если она еще не была аннулирована. Обычно МОК аннулирует медали после окончания всех апелляций и протоколов о допинг-контроле.

Кроме того, новое допинговое нарушение Игоря Сона может повлечь за собой еще более серьезные последствия, так как это второй допинговый скандал в его карьере. Возможно, он получит более длительную дисквалификацию и не сможет участвовать в соревнованиях много лет, добавил портал.