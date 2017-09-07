Казахстанский велогонщик выиграл многодневку в Южной Корее
17-летний велосипедист из Талдыкоргана Игорь Чжан победил в многодневной гонке на шоссе TourdeDMZ 2017, являющейся одним из этапов Кубка нации. В соревновании приняли участие юниоры из 21 команды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации велосипедного спорта.
Казахстанские гонщики продемонстрировали уверенную и слаженную работу в групповых гонках всех четырех этапов, не дав соперникам из других стран ни единого шанса на победу в генеральной классификации.
Игорь Чжан стал лучшим сразу в двух номинациях: "лучший молодой гонщик" и "классификация по очкам". Помимо золотой медали копилка нашей сборной после данного соревнования пополнилась также "серебром" и "бронзой": второе место занял Даниил Марухин, а третье – Олжас Баембаев. Победа в "горной классификации" также досталась казахстанцу – Олжасу Баембаеву. Евгений Федоров, Глеб Брусенский и Нурберген Нурлыкасым разместились на 4-й, 6-й и 9-й строчках генеральной классификации соответственно.
"Первый и последний этапы были равнинными, а второй и третий – горными, и именно благодаря горным этапам ребятам удалось показать такие высокие результаты. Этому во многом способствовала хорошая подготовка – перед соревнованием мы провели 18 тренировочных дней на Шымбулаке. Да и в целом все сошлось удачно. Спортсмены приехали в хорошей физической и психологической форме, настроенные, погода была благоприятная. Думаю, соперникам было непросто с нами соревноваться. Теперь нам предстоит важнейший старт сезона – чемпионат мира. Будем готовиться к нему в Алматы", – прокомментировал тренер юниорской сборной Вадим Горбачевский.
Напомним, что чемпионат мира по велосипедному спорту на шоссе 2017 года пройдет в Норвегии с 16 по 24 сентября.