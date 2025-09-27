Премьера казахстано-испанской драмы «Перемирие» (La tregua) в Сан-Себастьяне обернулась настоящим событием: зрители не скрывали слез, зал взрывался аплодисментами, а критики признавались, что были потрясены масштабом картины, сообщает Kazpravda.kz

Трогательная история испанцев, оказавшихся узниками КарЛАГа в годы Второй мировой войны, глубоко затронула сердца публики. Многие зрители отмечали, что давно не испытывали такого эмоционального потрясения в зале кинотеатра. Атмосфера показа стала доказательством того, что «Перемирие» выходит далеко за рамки просто кино и превращается в важный культурный мост между странами.

Особый интерес вызвало участие в фильме суперзвезд испанского кинематографа — Арона Пипера и Мигеля Эррана. Их игра, вместе с сильными работами казахстанских актеров Дины Тасбулатовой, Алтынай Ногербек, Сергея Уфимцева и Фараби Аккозова, сделала картину подлинным диалогом культур и актёрских школ.

Напомним, что фильм «Перемирие» - совместный проект Казахстана и Испании. Испанская кинокомпания Plano a Plano, под руководством Цезаря Бенитеса, Эмилио Амаре и Эмилио Пина отвечает за значительную часть процесса. Казахстанскую сторону представляет компания Amanat Capital, где генеральным продюсером фильма выступает Аманат Конакбаев. К продюсерской команде также относятся Даурен Байгалиев, Даир Каракеев и продюсеры UMAIFILM - Жарасхан Кульпиенов и Алия Далабаева. Координацию казахстанской команды осуществляет известный медиаменеджер, журналист и продюсер Ерлан Бекхожин.

По сюжету фильма два испанских офицера, лейтенант Сагальдо и капитан Рейес, попадают в Карагандинский исправительно-трудовой лагерь. Во время гражданской войны они воевали за разные стороны, но теперь бывшим врагам нужно объединиться и преодолеть разногласия, чтобы выжить в суровых условиях лагеря.

Премьера прошла в старинном театре Victoria Eugenia, сердце культурной жизни Сан-Себастьяна. Более тысячи зрителей пришли первыми увидеть фильм – и многие не могли скрыть слёз, обсуждая увиденное прямо у выхода.

«Это был очень трудный проект – и ментально, и физически. Съемки проходили в непростых условиях: и дождь, и снег, и тяжелые сцены. Но вместе мы сделали грандиозный проект! Эта работа потребовала полной отдачи. Нельзя просто сыграть боль – ее нужно прожить. Именно этот вызов меня и привлек. Я очень ценю команду из Казахстана – их доброту, опыт и великодушие. И я очень хочу приехать в Казахстан!» - сказал Арон Пипер.

«Мы очень рады, что премьера состоялась именно здесь, в Сан-Себастьяне. Это фестиваль с по-настоящему понимающей публикой – эксперты, ценители, тонкие зрители. Для нас участие здесь – это мост к другим мировым фестивалям и даже к «Оскару». И мы счастливы, что наша история вызвала у европейского зрителя такие эмоции и слезы. Теперь этот фильм уже не принадлежит нам – он принадлежит зрителю», - отметил генеральный продюсер Ерлан Бекхожин.

Особенно эмоциональной стала реакция американского бизнесмена советского происхождения Александра Смаклера:

«Для меня этот фильм оказался особенно тяжелым, потому что дед моей жены провел почти восемь лет в Карагандинском лагере. «Перемирие» - один из самых сильных фильмов, которые я видел. Перед создателями я снимаю шляпу. Это невероятная история, которую нужно обдумать, переосмыслить и пережить заново».

«То, что произошло в Сан-Себастьяне невозможно передать словами. Когда зал плачет и аплодирует стоя – значит, мы сделали что-то действительно важное. «Перемирие» - это не просто фильм, это память, боль и надежда, соединенные в одну историю. Мы хотели показать, что даже в самых тяжёлых обстоятельствах человек способен сохранить человечность. И сегодня мы увидели, что эта история понятна и близка людям по всему миру. Для нас это большая честь – представить Казахстан на такой сцене», - заявил генеральный продюсер Аманат Конакбаев.

10 октября фильм выйдет в прокат в Испании и других европейских странах. В Казахстане широкий прокат стартует 30 октября, а затем состоится международный релиз на Netflix. Картина уже вызвала значительный интерес у европейских дистрибьюторов.

Кроме того, «Перемирие» будет представлено на национальной премии Гойя — престижной награде, которую нередко называют «испанским Оскаром». Это необычное кино: оно создано для зрителей, которые думают, анализируют и ищут ответы на самые важные вопросы.

Важно подчеркнуть, что 70% бюджета обеспечила испанская сторона, а оставшиеся 30% внесли казахстанские продюсеры. Причем все средства были привлечены исключительно из частного капитала – без государственной поддержки.