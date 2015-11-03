Казахстанское образование презентовали на форуме в Лондоне
Меруерт Нургазинова
В Лондоне с участием руководства министерств образования и науки Великобритании и Казахстана был проведен первый Форум британских и казахстанских университетов. Об этом Kazpravda.kz сообщили в АО "Центр международных программ".
Форум стал уникальной площадкой обмена опытом для 35 казахстанских и 32 британских вузов, первые руководители которых обсудили перспективы сотрудничества в области реализации международных образовательных программ.
Сообщается, что в ходе встречи были рассмотрены возможности подготовки казахстанских специалистов для приоритетных проектов Плана нации "100 конкретных шагов" и Государственной программы индустриально-инновационного развития в ведущих вузах Великобритании.
"Участники форума обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и отметили новые направления реализации совместных научных исследовательских проектов, в том числе посредством подготовки молодых ученых по программе SplitPhD в рамках международной стипендии "Болашак", – говорится в официальном сообщении.
Кроме того, площадка форума позволила представителям отечественных вузов презентовать экспортный потенциал казахстанского сегмента образования и провести двусторонние встречи с британскими коллегами. Всего было организовано порядка 100 переговоров о дальнейшем сотрудничестве британских и казахстанских вузов.
Также по итогам мероприятия был подписан ряд документов. Так, например, Меморандум о сотрудничестве между Министерством образования и науки Республики Казахстан, Назарбаев Университетом и Университетом Кембриджа. Аналогичные меморандумы были подписаны также другими национальными, государственными и частными вузами двух стран.