Казахстанское общество должно стать более думающим и ответственным – эксперт

Во всем мире ежегодно 23 апреля отмечается Международный день книги и авторского права. Памятуя об этой дате, мы решили посвятить наш новый эксперт-совет чтению в самом широком его смысле: как способу получения знаний, информации и опыта, как инструменту развития личности и общества, как процессу мышления.



Наша страна сегодня находится на очень важном этапе развития, и успех начавшихся преобразований зависит не только от политических реформ и перезагрузки системы госуправления. Новый Казахстан предполагает и изменения в обществе, которое должно стать более осознанным, ответственным, думающим, креативным, консолидированным и готовым к постоянному развитию. Как этому может помочь чтение, что такое читающая нация, почему так важен опыт потребления качественного контента – об этом и многом другом мы и поговорили с экспертами.

Помочь мыслить и развиваться

Рауан Кенжеханулы, директор ТОО «Bilim Media Group», исполнительный директор ОФ «Национальное бюро переводов»

Читающая нация – понятие абстрактное. Сложно определить степень ее начитанности по количественным характерис­тикам и показателям. Я считаю, сейчас правильнее говорить о думающей и интересующейся нации, которая способна расти над собой, которая развивается, учится чему-то (тот самый life long learning), ищет новые знания и способна сама их создавать.

Ведь чтение – это только один из имеющихся сегодня способов познания мира, получения информации. То, что раньше было доступно только в виде текста, благодаря развитию технологий преобразовано в аудио, видео. Визуализация информации и знаний – теперь целая индустрия. Созданные таким образом знания окружают нас везде и всегда.

Если раньше обучение и познание выступали отдельной деятельностью, а чтение было ее ключевой платформой, то теперь мы имеем дело с непрерывным процессом потребления огромного количества информации в самом разнообразном виде. Другой вопрос – что это за информация?

Мир современных медиа так устроен, что все конкурируют за трафик, за внимание людей, а его проще всего заполучить, предлагая информацию, которую человеку легче освоить и «переварить». Это в большей степени развлечение, конечно.

Люди менее мотивированы работать с информацией, которая учит думать, мыслить, чувствовать. Авторам и провайдерам такого контента сложнее, но именно они помогают эту самую думающую нацию формировать, и их работу нужно поддерживать.

Особое значение тут имеет обеспечение доступности качест­венного контента. В первую очередь – физическая ­доступность. Мир сегодня так устроен, что все должно быть под рукой, буквально на кончиках пальцев – в нашем телефоне, компьютере.

Другое измерение доступнос­ти – языковое. Контента на анг­лийском великое множество: книги, аудиокниги, подкасты, видео, лекции лучших профессоров, курсы ведущих университетов... Достаточно широкий выбор информации представлен и на русском языке. И совсем немного – на казахском.

Для нас в Казахстане очень важно, чтобы люди, говорящие на казахском языке, имели доступ к контенту, который позволяет развиваться, расти, получать разнообразный интеллектуальный и эмоциональный опыт.

На государственном уровне этот вопрос никогда с повестки не снимался, ему всегда уделялось достаточно большое внимание. Но тем не менее, надо сказать, что это не очень последовательная работа, она ведется рывками. Так в 2000-х появилась хорошая большая программа «Мәдени мұра», обогатившая нашу науку и культуру новыми знаниями. Потом было затишье почти на 10 лет, до того, как появилась программа «Рухани жаңғыру», одним из проектов которой стал перевод на казахский язык лучших учебников мира по гуманитарным дисциплинам.

Это была огромная и очень важная работа, которая укрепила, без преувеличения, всю систему высшего образования. Библиотеки на казахском языке пополнились так, как не пополнялись все предыдущие годы независимости. И этот контент востребован: зайдите в любую библиотеку любого университета и посмотрите, каким огромным спросом данные учебники пользуются.

Меня радует, что благодаря этой программе мы смогли очень сильно поднять нашу переводческую школу. Сформировалась большая группа специалистов, которые, после того как проект был закончен, увидели в продолжении данной работы ценность и перспективу, начали формировать команды. Они сами занимаются переводом и изданием самой разной ак­туальной литературы – деловой, художественной, детской. Даже серию книг про «Гарри Поттера» перевели.

С одной стороны, «Рухани жаңғыру» создала платформу, на которой появились такие классные инициативы. Но вмес­те с тем государство на этом остановилось, и цельной последовательной работы в данном направлении сейчас не ведется. Хотя это объективно необходимо.

Есть спрос на фундаментальные труды по разным дисцип­линам на казахском языке, огромным спросом во всем мире сейчас пользуется литература по личностному и профессиональному росту, которая на казахском языке фактически не доступна. И речь не только о книгах. Нужно переводить и другой актуальный контент – статьи, лекции, обучающие курсы профессоров ведущих университетов мира, видеоматериалы.

Мечтаю о том, чтобы документальные сериалы ВВС о нашей планете, о теле человека, о том, как устроен мир, тоже были переведены на казахский язык. Игры, которые сейчас занимают большое количество времени и детей, и взрослых, также должны быть локализованы для казахоязычной аудитории.

Ускоряется глобализация знаний, которая идет через общение, взаимодействие и обмен. Мы должны вовлекаться, делиться своими знаниями с миром, искать интересное, важное, актуальное для нашего общества, выбирать, договариваться, лицензировать, переводить и доводить до аудитории. Эта работа требует учас­тия государства.

Кроме того, на мой взгляд, необходимо переосмысление программы литературы в школе. Она, как мне кажется, имеет фундаментальное значение в формировании культуры не только чтения, но и духовного поиска и интеллектуального, эмоционального роста человека. Именно школьная программа литературы формирует вкус к содержанию, создает запрос на качественный контент, который будет сопровождать человека всю его жизнь.

Дело в том, что если это не сделать в школе, то потом привить такой вкус очень и очень сложно. Наша школьная прог­рамма по литературе этим задачам совсем не соответствует, поскольку осталась примерно в том же виде, в каком была еще в Советском Союзе.

Мы изучаем литературу линейно по хронологии, зубрим имена и биографии авторов разных эпох одного за другим вместо того, чтобы через изучаемые произведения дать молодым людям возможность получить какой-то важный жизненный опыт, сформировать в детях тот самый эмоциональный интеллект, о котором сейчас так много говорится.

Потому что не обязательно человеку самому переживать трагедию, чтобы понять, что такое трагедия. Литература может помочь подготовить молодых людей к любви, к дружбе, сформировать представления о Родине и патриотизме, о нравственности, сострадании, милосердии, дать понять, что такое война с точки зрения человеческой жизни и глобальной истории. Но, к сожалению, мы не подходим к подбору авторов и произведений, к их анализу и глубокому осмыслению с этой точки зрения.

В любой передовой школьной программе, на которую мы равняемся, самые важные предметы далеко не математика, физика или химия, а все-таки литература, история, философия – гуманитарные дисциплины, которые дают человеку ориентир в жизни, учат, как общаться, строить отношения, прислушиваться к себе и другим, ставить цели и достигать их. Это очень важные для жизни вопросы, и к ответу на них мы, увы, молодых людей не готовим.

А ведь сейчас вокруг нас происходит столько всего, что сложно не потерять ориентир, сложно даже сразу разобраться, где правда, а где ложь. В такие времена особенно важно, чтобы у человека внутри был нравственный стержень, интеллектуальная и эмоциональная база, понимание вечных ценностей. Это и есть основы думающей, если хотите, читающей нации.