Казахстанское общество стало свидетелем исполнения обещания Президента Политика 17 марта 2022 г. 0:15 Саттар Мажитов, доктор исторических наук, профессор, академик Казахстанское общество стало свидетелем исполнения обещания Президента выступить с новыми предложениями по политическим и социально-экономическим преобразованиям в стране. Касым-Жомарт Токаев в новом Послании акцентировал внимание на том, что процесс реновации и обеспечения безопасности всех стран мира происходит в трудных геополитических условиях. В результате январских событий и государственная машина Казахстана прошла серьезное испытание. Сложные внутристрановые и политические вопросы в одночасье не решаются. Глава государства приложил много усилий для сохранения целостности территории и незыблемости государственного строя. Время продолжить начатое. Процесс модернизации не может быть остановлен, и для его успешности необходимы серьезные политические преобразования. Причем это не реформы ради реформ, должен иметь место поступательный и результативный процесс. Фаворитизм и монополия во всех сферах жизни, серые закулисные схемы как самоутверждение в привилегиях и источниках доходов, другой негатив в социально-политической сфере требуют системных преобразований. Новые направления политической реформы в Казахстане преследуют выполнение двух жизненно важных задач: содействие дальнейшей демократизации и обеспечение устойчивости и управляемости государством. Эпоха расхождения между пустыми политическими обещаниями и реальной ситуацией в обществе закончилась. Тем более что текущая мировая ситуация напоминает самые жестокие фазы «холодной войны». К сегодняшнему дню система управления страной через свехконцентрацию властных полномочий утратила свою актуальность. Президент поставил задачу окончательного перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом. Это означает, что отныне будет обеспечен оптимальный баланс институтов власти и устойчивое развитие страны. В течение 30 лет казахстанское общество пребывало в ситуации, когда все было сосредоточено на Главе государства. Политическое доминирование первого лица стало повсеместным, и это было оправдано для пройденного исторического периода становления независимости. Между тем политическая система перешла в состояние деградации. И во многом это связано с суперпрезидентской формой правления, монополизацией власти и политическим доминированием. Этим не преминули воспользоваться те, кто стал обладателем экономических и политических дивидендов за счет своего особого положения. И вполне уместным выглядит предложение законодательно утвердить, что Президент, акимы и их заместители не должны будут занимать должности в политических партиях на период своих полномочий. Государство – не личная вотчина, поэтому отныне и ближайшие родственники Президента не будут занимать политические должности и руководить в квазигосударственном секторе. Для преодоления последствий сверхмонополии власти и социально-политических болезней предложен также обязательный выход из партии председателям и членам Центрального избирательного комитета, Счетного комитета и Конституционного совета. Такими мерами предстоит поставить заслон политическому доминированию. Можно говорить, что предприняты серьезные шаги на пути преодоления чрезмерных полномочий Президента, последствий отрицательной кадровой селекции, ручного управления. Такой же процесс начнется и на региональном уровне. Ибо и там нужно преодолевать последствия сверхконцентрации власти. Отказ от чрезмерных полномочий Президента и создание условий для здоровой политической конкуренции стали актуальной задачей повестки дня. Одновременно, судя по обещаниям Президента, будет повышаться роль Парламента как главного государственного институционального форума. Двухпалатный Парламент должен также стать площадкой для необратимости политической модернизации в стране. Изменения в порядке формирования и состава Сената призваны совершенствовать механизмы учета голосов и мнений избирателей, что в конечном счете повысит доверие к Президенту и власти. В целях укрепления авторитета Мажилиса Глава государства наделяет его правом принимать законы и предлагает создать Высшую аудиторскую палату, председатель которой дважды в год будет выступать перед ним с отчетом. Это делается не только для усиления авторитета Мажилиса, но и повышения качества его работы и ответственности. В конечном счете все изменения, связанные с Парламентом, нацелены на усиление государства и государственности. Это значит, что судьба народа будет в руках самого народа, с чем напрямую связаны вопросы и предложения Президента относительно политической модернизации в избирательной сфере и партийном строительстве. Пропорционально-мажоритарная система будет призвана создать условия для равных выборов, в том числе и тех, кто не состоит в политических партиях. Важно, что основу всего процесса модернизации политической системы составит сам народ, а не единоличная власть. В этой связи важно, что акцент лозунга «Разные взгляды, но единая нация» будет проецирован на работе Национального курултая. Буквально месяц назад с обращением о создании такого формата обратился академик Оразалы Сабден. Отрадно, что Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал его, и это еще одно доказательство в пользу того, что Глава государства учел широкий спектр предложений, поступивших на его имя после январских событий. Национальному курултаю недостаточно стать просто площадкой для диалога различных политических, социально-экономических и научно-культурных решений, он должен будет претворять их в жизнь, обеспечивая тем самым условия для сильной власти Президента и нерушимости государства. Только так можно будет идти вместе по дороге настоящего в будущее.