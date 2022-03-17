Казахстанское общество стало свидетелем исполнения обещания Президента выступить с новыми предложениями по политическим и социально-экономическим преобразованиям в стране.

Касым-Жомарт Токаев в новом Послании акцентировал внимание на том, что процесс реновации и обеспечения безопасности всех стран мира происходит в трудных геополитических условиях. В результате январских событий и государственная машина Казахстана прошла серьезное испытание.

Сложные внутристрановые и политические вопросы в одночасье не решаются. Глава государства приложил много усилий для сохранения целостности территории и незыблемости государственного строя. Время продолжить начатое. Процесс модернизации не может быть остановлен, и для его успешности необходимы серьезные политические преобразования. Причем это не реформы ради реформ, должен иметь место поступательный и результативный процесс.

Фаворитизм и монополия во всех сферах жизни, серые закулисные схемы как самоутверж­дение в привилегиях и источниках доходов, другой негатив в социально-политической сфере требуют системных преобразований. Новые направления политической реформы в Казах­стане преследуют выполнение двух жизненно важных задач: содейст­вие дальнейшей демократизации и обеспечение устойчивости и управляемости государством. Эпоха расхождения между пус­тыми политическими обещаниями и реальной ситуацией в обществе закончилась. Тем более что текущая мировая ситуация напоминает самые жестокие фазы «холодной войны».

К сегодняшнему дню система управления страной через свехконцентрацию властных полномочий утратила свою актуальность. Президент поставил задачу окончательного перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской рес­публике с сильным Парламентом. Это означает, что отныне будет обеспечен оптимальный баланс институтов власти и устойчивое развитие страны.

В течение 30 лет казахстанское общество пребывало в ситуации, когда все было сосредоточено на Главе государства. Политическое доминирование первого лица стало повсеместным, и это было оправдано для пройденного исторического периода становления независимости. Между тем политическая система перешла в состояние деградации. И во многом это связано с суперпрезидентской формой правления, монополизацией власти и поли­тическим доминированием.

Этим не преминули воспользоваться те, кто стал обладателем экономических и полити­ческих дивидендов за счет своего особого положения. И вполне уместным выглядит предложение законодательно утвердить, что Президент, акимы и их заместители не должны будут занимать должности в политических партиях на период своих полномочий.

Государство – не личная вотчина, поэтому отныне и ближайшие родственники Президента не будут занимать политические должности и руководить в квазигосударственном секторе. Для преодоления последствий сверх­монополии власти и социально-политических болезней предложен также обязательный выход из партии председателям и членам Центрального избирательного комитета, Счетного комитета и Конституционного совета.

Такими мерами предстоит поставить заслон политическому доминированию. Можно говорить, что предприняты серьезные шаги на пути преодоления чрезмерных полномочий Президента, последствий отрицательной кад­ровой селекции, ручного управления. Такой же процесс нач­нется и на региональном уровне. Ибо и там нужно преодолевать последствия сверхконцентрации власти. Отказ от чрезмерных полномочий Президента и создание условий для здоровой политической конкуренции стали актуальной задачей повестки дня.

Одновременно, судя по обе­щаниям Президента, будет повышаться роль Парламента как главного государственного институционального форума. Двухпалатный Парламент должен также стать площадкой для необратимости политической модернизации в стране. Изменения в порядке формирования и состава Сената призваны совершенствовать механизмы учета голосов и мнений избирателей, что в конечном счете повысит доверие к Президенту и власти.

В целях укрепления авторитета Мажилиса Глава государства наделяет его правом принимать законы и предлагает создать Высшую аудиторскую палату, председатель которой дважды в год будет выступать перед ним с отчетом. Это делается не только для усиления авторитета Мажилиса, но и повышения качества его работы и ответственности.

В конечном счете все изменения, связанные с Парламентом, нацелены на усиление государства и государственности. Это значит, что судьба народа будет в руках самого народа, с чем напрямую связаны вопросы и предложения Президента относительно политической модернизации в избирательной сфере и партийном строительстве. Пропорционально-мажоритарная система будет призвана создать условия для равных выборов, в том числе и тех, кто не состоит в политических партиях.

Важно, что основу всего процесса модернизации политической системы составит сам народ, а не единоличная власть. В этой связи важно, что акцент лозунга «Разные взгляды, но единая нация» будет проецирован на работе Национального курултая. Буквально месяц назад с обращением о создании такого формата обратился академик Оразалы Сабден. Отрадно, что Президент Касым-Жомарт ­Токаев поддержал его, и это еще одно доказательство в пользу того, что Глава государства учел широкий спектр предложений, поступивших на его имя после январских событий.

Национальному курултаю недостаточно стать просто площадкой для диалога различных политических, социально-экономических и научно-культурных решений, он должен будет претво­рять их в жизнь, обеспечивая тем самым условия для сильной власти Президента и нерушимости государства. Только так можно будет идти вместе по дороге настоящего в будущее.