​Казахстанское содержание книгоиздания

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Наталья ГРИБОВА, Алматы

В круглом зале собрались представители Министерства культуры и спорта, Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, департамента человеческого развития НПП «Атамекен», республиканского научно-практического центра «Оқулық» МОН РК, ведущих издательств и полиграфических предприятий республики, руководство Нацио­нальной государственной Книжной палаты страны. Участники встречи подчеркнули, что вклад издательско-полиграфической отрасли в решение задач, поставленных Президентом в Послании, неоценим.

– Сегодня мы говорим о мерах поддержки издательско-полиграфичес­кой отрасли Казахстана, – отметил директор Национальной государственной Книжной палаты РК Жанат Сейдуманов. – Книгоиздание – достаточно весомый сектор экономики. В Казахстане около 360 издательств ежегодно выпускает свыше 5 000 наименований книг общим тиражом около 16 миллионов экземпляров. Треть от общего количества составляет учебная литература.

На встрече акцентировалось, что отечественная полиграфическая отрасль и по ценовой политике, и по качеству исполнения ничем не уступает мировому уровню. Казах­стан – одна из немногих стран в мире, имеющих прямую государственную поддержку национального книгоиздания, в частности, социально-значимой литературы и учебников. Проблема в том, что, к сожалению, отдельные издательства считают более финансово выгодным печатать книги за рубежом. Это факт крайне неэффективного использования государственных средств, ведь в Казахстане есть все необходимые полиграфические возможности для выпуска качественных изданий.

Сегодня профессиональное сообщество и государственные органы нацелены на то, чтобы вся книгопечатная продукция издавалась в рес­публике. При этом не нужно менять закон о госзакупках, достаточно ввес­ти в квалификационное требование участвующих в тендерах на издание социально значимой литературы и учебников, именно это условие. Тем самым издательско-полиграфическая отрасль получит возможность соответствовать критериям, озвученным Главой государства в Послании, в рамках поддержки отечественного производителя.

В ходе встречи состоялась торжественная церемония награждения медалью «За личный вклад в развитие книжной культуры» работников издательско-полиграфической отрасти, библиотечной системы, видных деятелей культуры, науки, политики, бизнеса. Среди награжденных ученый-тюрколог Александр Гаркавец, председатель Совета по защите прав предпринимателей при НПП РК Гани Касымов, писатель-пуб­лицист Бигельды Габдуллин, член-корреспондент Академии художеств РК Вадим Сидоркин. Организаторы также представили книжную выставку ведущих издательств республики, с концертной программой выступили известные коллективы.

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