Казахстанского теннисиста дисквалифицировали на 2 года за мельдоний

Спорт
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Фото с сайта tass.ru
Казахстанский 17-летний теннисист Арсан Арашов отстранен на 2 года от соревнований за употребление мельдония, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

По информации агентства, запрещенное вещество было обнаружено в допинг-пробе теннисиста, которая была взята 9 июля 2016 года на турнире в Гандии (Испания). Арашов был временно отстранен от соревнований до 30 сентября 2016 года. Дисквалификация спортсмена завершится 29 сентября 2018 года, уточнили в пресс-службе Международной федерации тенниса (ITF).

Сообщается, что независимый суд по просьбе Арашова в соответствии с программой антидопинговых нарушений заслушал аргументы сторон (Арашова и ITF) и 10 апреля принял решение о дисквалификации спортсмена.

Арашов занимает 1 729-е место в мировом рейтинге.

Мельдоний был внесен в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2016 года. В сентябре ВАДА опубликовало список запрещенных веществ на 2017 год, в котором значится мельдоний.

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