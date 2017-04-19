Общество
Казахстанскому мажилисмену не понравились вопросы для ЕНТ
Жания Уранкаева
В ходе депутатского запроса в Министерство образования и науки РК депутат Мажилиса Бекболат Тлеухан возмутился некачественной работой составителей вопросов для Единого национального тестирования, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По словам народного избранника, он поддерживает общее направление реформы, основанной на мировом опыте в области ЕНТ.

"Здесь главная проблема – качество вопросов. Кроме основных целей образования нельзя оставлять без внимания идеологическую, нравственную направленность. На сегодняшний день большое беспокойство вызывает то, что сфера образования стала экспериментальной площадкой", – выразил возмущение Тлеухан. 

Он заявил, что в сфере среднего образования ни одна информация не должна излагаться безответственно, учитывая, что полученные ребенком знания окажут влияние на формирование в будущем гражданской позиции, исторического самосознания и государственности.

Также депутат рассказал о комментариях, которые он читает для того, чтобы знать общественное мнение.

"Все мы стали свидетелями того, какой резонанс вызвал вопрос в ЕНТ об известных лицах шоу-бизнеса – о Баян Есентаевой и Нуртасе Адамбаеве. Мы, чтобы знать мнение общественности, читаем комментарии, из которых можно узнать, что вызывает недовольство. Например, если речь идет об искусстве, то почему нет вопросов о театрах? Некоторые вовсе пишут так: "Головкина мы все любим, но он не олимпийский чемпион". Ладно, пусть Шишигину и Сапиева не включают в тестовые вопросы, так как они являются депутатами. Но ведь у нас есть такие олимпийские чемпионы, как Дмитрий Баландин, Данияр Елеусинов. Причем тут Фредди Роуч, Гонзалес, Кличко? И почему мы забываем о таких личностях, как Шакен Султанов, Асанали Ашимов? Или же режиссеров исторических фильмов – Акана Сатаева, Рустема Абдрашова? Это – все то, что я прочел в комментариях", – рассказал мажилисмен о мнениях пользователей социальных сетей.

Кроме этого, Тлеухан заострил внимание на том, что в вопросниках ЕНТ часто встречаются грамматические ошибки. 

"В целом академическая основа всегда была фундаментом науки. Всем известна необходимость привития навыков осмысления, применения в жизни полученных знаний, а не простого словесного разъяснения. Были ли привлечены к ответственности лица, халатно отнесшиеся к своим обязанностям и вызвавшие общественное недовольство?" – обратился к МОН РК народный избранник. 

Также Бекболат Тлеухан выразил мнение о необходимости формирования преемственности в учебных программах, учебниках системы ЕНТ.

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